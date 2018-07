Nouvelle direction pour la revue Vie des Arts







MONTRÉAL, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La Société Vie des Arts est heureuse d'annoncer la nomination de madame Andréanne Roy au poste de directrice et rédactrice en chef de la revue Vie des Arts. Madame Roy succède à monsieur Bernard Lévy qui quitte la direction de la revue après plus de 25 ans comme directeur et rédacteur en chef et 101 numéros parus. Une direction conjointe assurera la transition pendant l'été et madame Roy occupera seule le poste à compter du 10 septembre.

Madame Roy est hautement qualifiée pour prendre les rênes de la publication et de la promotion de la revue Vie des Arts. OEuvrant dans le monde de l'art contemporain depuis près de 15 ans, elle a occupé plusieurs fonctions dans le milieu muséal comme dans celui des centres d'artistes autogérés et des galeries privées. Après avoir commissarié plusieurs expositions remarquées et publié divers catalogues en art contemporain, elle collabore avec le Musée des beaux-arts de Montréal à titre de commissaire indépendante. Andréanne Roy est également chargée de cours à l'École multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec en Outaouais. Détentrice d'un baccalauréat en histoire de l'art et d'une maîtrise en muséologie, elle est aujourd'hui candidate au doctorat en histoire de l'art à l'Université de Montréal.

« Nous sommes ravis d'accueillir madame Roy. Nous avons entièrement confiance dans sa capacité d'assurer l'évolution du contenu et de la facture graphique de Vie des Arts sur toutes les plateformes pertinentes à une diffusion efficace de l'art », affirme Louise d'Anjou, présidente du conseil d'administration.

« Je m'intéresse tout spécialement à la diffusion de l'art. La revue Vie des Arts, de par son pluralisme et la diversité des expressions artistiques qu'elle rend accessibles, m'apparaît être un véhicule d'exception pour rejoindre un vaste public d'amateurs et de connaisseurs », ajoute madame Roy.

La revue Vie des Arts est une revue d'arts visuels québécoise axée sur l'information, l'analyse et la critique. Elle développe son contenu autour de deux pôles, l'art actuel et l'actualité de l'art. Fondée en 1956, Vie des Arts publie quatre numéros par an depuis plus de 62 ans. Elle est la revue culturelle la plus lue au Québec.

