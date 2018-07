Rafael Lozano-Hemmer au MAC : Trois visites guidées inédites de l'exposition à ne pas manquer cet été







MONTRÉAL, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'exposition Rafael Lozano-Hemmer : Présence instable au Musée d'art contemporain de Montréal, l'artiste ainsi que des membres de son studio offriront aux visiteurs trois visites guidées uniques durant l'été au MAC : l'artiste donnera une visite pour tous et le studio offrira une visite pour les enfants, et une axée sur les technologies derrières les oeuvres.

D'abord, le jeudi 26 juillet, à 18 h 30, les visiteurs auront l'occasion de rencontrer Rafael Lozano-Hemmer qui offrira sa seule visite guidée de l'exposition. En plus d'avoir un accès privilégié à la démarche de l'artiste, les visiteurs pourront poser toutes leurs questions et découvrir l'exposition sous l'angle exclusif du créateur. Une visite incontournable pour mieux comprendre et apprécier le travail et les oeuvres de Rafael Lozano-Hemmer!

Le samedi 28 juillet, à 11 h, ce sera au tour des petits de découvrir l'exposition sous un regard nouveau avec des membres du studio de l'artiste qui donneront une visite adaptée aux enfants de tous âges. Par ses nombreuses installations à grande échelle et ses oeuvres participatives, l'exposition est toute désignée pour plaire aux enfants et aux adolescents qui doivent interagir avec les oeuvres pour les activer.

Enfin, le jeudi 9 août, à 18 h 30, les fanatiques de technologies et autres curieux qui s'interrogent sur les mécanismes et le fonctionnement des oeuvres de cette exposition hautement technologique verront leur soif de connaissance rassasiée en participant à cette visite offerte par les membres du studio de l'artiste.

EN DÉTAIL

Visite multilingue avec Rafael Lozano-Hemmer

Date : Jeudi 26 juillet 2018

Heure : 18 h 30

Langue : français, anglais, espagnol

Tarif : Inclus dans le tarif d'admission au MAC / Gratuit pour les détenteurs MACarte

Réservation : Il n'est pas nécessaire de réserver.

Visite pour enfants avec Karine Charbonneau et Stephan Schulz du studio Antimodular

Date : Samedi 28 juillet 2018

Heure : 11 h

Langue : français et anglais

Tarif : Inclus dans le tarif d'admission au MAC / Gratuit pour les détenteurs MACarte

Réservation : Il n'est pas nécessaire de réserver.

Visite pour les « fanas de techno » avec les membres du studio Antimodular

Date : Jeudi 9 août 2018

Heure : 18 h 30

Langue : français et anglais

Tarif : Inclus dans le tarif d'admission au MAC / Gratuit pour les détenteurs MACarte

Réservation : Il n'est pas nécessaire de réserver.

*Pour des billets média (places limitées), merci de joindre Roxane Dumas-Noël :

roxane.dumas-noel@macm.org

514 847-6232

Une expérience muséale inédite mobilisant le corps et l'esprit

Plus grande exposition individuelle de Rafael Lozano-Hemmer jamais présentée au Canada et aux États-Unis, Rafael Lozano-Hemmer : Présence instable est une rétrospective majeure de sa production des dix-huit dernières années qui rassemble un corpus de vingt et une oeuvres significatives, dont plusieurs installations immersives à grande échelle. Les oeuvres mobilisent notamment la science, la technologie, la politique, la sociologie, la poésie, la musique et l'histoire de l'art, en un riche dialogue avec le public.

Rafael Lozano-Hemmer : Présence instable est co-organisée par le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) et le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA). L'exposition est co-commissariée par Lesley Johnstone, chef des expositions et de l'éducation au MAC, François LeTourneux, conservateur adjoint au MAC, et Rudolf Frieling, conservateur des arts médiatiques au SFMOMA. Elle voyagera notamment au Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), Mexico, en 2019 et au SFMOMA, du 25 avril au 6 septembre 2020.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada.

Dans le cadre de cette exposition, le Musée remercie chaleureusement le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), ainsi que les collections suivantes : Tate Modern (Londres), Borusan Contemporary (Istanbul), CIFO (Miami) et Giverny (Montréal).

Le Musée remercie aussi sincèrement La Presse, partenaire présentateur de l'exposition. Enfin, le MAC salue le soutien de Téquilart, partenaire fournisseur, ainsi que de ses partenaires médias, The Gazette et Publicité Sauvage.

Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au coeur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'oeuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : oeuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, oeuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Communiqué envoyé le 13 juillet 2018 à 10:50 et diffusé par :