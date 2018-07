8e Festival de pétanque FADOQ : c'est parti!







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que Trois-Rivières redevient la capitale nord-américaine de la pétanque! Jusqu'au 22 juillet, le Festival de pétanque FADOQ rassemblera plus de 3000 personnes du Québec et d'ailleurs, sur les terrains du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le lancer protocolaire de cette 8e édition se déroulera le lundi 16 juillet, à 10 h 30, en présence de plusieurs dignitaires.

Beau temps, mauvais temps!

Pendant 10 jours, des joueurs de tous niveaux s'élanceront sur 50 terrains, à ciel ouvert ou sous le chapiteau éclairé, dans le cadre de 18 tournois récréatifs et compétitifs dotés de bourses. Les joueurs s'inscrivent le jour même, sur place, et les membres FADOQ ont droit à un rabais. Quant au public, il peut assister gratuitement aux compétitions, tout en profitant du magnifique emplacement au bord du fleuve, de la restauration sur les lieux et du stationnement pour véhicules récréatifs.

Quelques compétitions retiendront particulièrement l'attention :

Le Challenge Jean-Paul Boisvert , le dimanche 15 juillet : tournoi réservé aux membres accrédités de la Fédération de pétanque.

, le dimanche 15 juillet : tournoi réservé aux membres accrédités de la Fédération de pétanque. Le Challenge FADOQ, le jeudi 19 juillet : tournoi réservé aux membres FADOQ, avec remise de trophées.

Autre activité très courue, le populaire souper du Festival, sur réservation seulement, aura lieu le vendredi 20 juillet, à 19 h. Pour la programmation complète : https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2018/03/programmation-du-festival-de-petanque-fadoq-2018w.pdf

Avec plus d'un demi-million de membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

