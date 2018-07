Déménagement du bureau de CIBC Mellon à London, en Ontario







Le nouveau bureau favorise la collaboration et encourage l'expérience des employés

TORONTO, le 13 juill. 2018 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son bureau qui a été déménagé récemment au 255 Queens Avenue, au centre de la ville de London, en Ontario. Ce déménagement fait suite au déménagement du bureau de la société à Toronto et de l'agrandissement du bureau à Mississauga . Le nouveau bureau écoénergétique à London est conçu pour promouvoir la collaboration et le bien-être des employés.

Ainsi, près de 100 employés situés à London ont quitté leur ancien bureau au 150 Dufferin Avenue pour s'installer au 255 Queens Avenue, où l'équipe continuera de soutenir la prestation des services de retraite, la gestion des relations et la comptabilité institutionnelle et de retraite.

« Le déménagement du nouveau bureau est la bonne solution pour notre société et l'équipe de London » a affirmé Abdul Sheikh, vice-président, chef des Services de garde et de pension, CIBC Mellon. « Le nouvel espace de travail conforte notre engagement à mettre nos clients au centre de nos activités, et ce, en encourageant une excellente expérience client dans le cadre des services offerts à nos clients. »

« Des espaces de travail ouverts, une meilleure vue de la ville et de nombreuses commodités sont parmi les caractéristiques du nouveau bureau de CIBC Mellon à London », a précisé Muna Al-Joulani, vice-présidente, Gestion des relations avec les ressources humaines et Expérience des employés, Ressources humaines, CIBC Mellon. « Notre organisation est déterminée à créer un environnement agréable permettant aux employés de prospérer. Notre nouveau local pour bureau à London conforte davantage la position de CIBC Mellon en tant qu'employeur de choix. »



Les numéros de téléphone et les adresses de courriel des employés ne changent pas; par contre, la société a une nouvelle adresse postale :

CIBC Mellon

255 Queens Avenue, Suite 800

London, ON N6A 5R8

Motivée par la croissance de ses activités, l'élargissement de son effectif et l'évolution des besoins des clients, CIBC Mellon continue de recruter des personnes diversifiées et talentueuses pour ses bureaux au Canada. Les demandeurs d'emploi peuvent en savoir davantage sur l'environnement dynamique de CIBC Mellon au http://www.cibcmellon.com/careers ou suivre la société sur Twitter à @CIBCMellon.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne dont la mission est axée exclusivement sur la satisfaction des besoins en services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des solutions de services de placement aux institutions et aux sociétés, en étroite collaboration avec nos sociétés mères. Ces solutions comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères, ainsi que de trésorerie. En date du 31 mars 2018, CIBC Mellon détenait plus de 1,9 mille milliards CAD d'actifs sous administration au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de sociétés d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 mars 2018, comptait 33,5 mille milliards USD d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir plus de renseignements, notamment au sujet des connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, consultez le site suivant : cibcmellon.com ou suivez la société sur Twitter à @CIBCMellon .

