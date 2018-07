Cérémonie de remise des insignes de l'Ordre de la Pléiade







QUÉBEC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale et président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), M. Jacques Chagnon, a décoré six récipiendaires de l'insigne de l'Ordre de la Pléiade lors d'une cérémonie qui a eu lieu le jeudi 12 juillet. Cet « Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures » reconnaît les mérites de personnalités issues de différents domaines, mais unies par leur intérêt envers la Francophonie et ses valeurs.

Les personnalités suivantes ont reçu l'insigne de Chevalier :

M me Maryse Gaudreault , vice-présidente de l'Assemblée nationale et première vice-présidente du Réseau des femmes parlementaires de la Francophonie;

, vice-présidente de l'Assemblée nationale et première vice-présidente du Réseau des femmes parlementaires de la Francophonie; M. Normand Jutras , ancien député de l'Assemblée nationale, ex-ministre de la Sécurité publique et de la Justice, et jusqu'à tout récemment curateur public du Québec;

, ancien député de l'Assemblée nationale, ex-ministre de la Sécurité publique et de la Justice, et jusqu'à tout récemment curateur public du Québec; M. Réjean Pelletier, politologue et professeur titulaire au Département de science politique de l'Université Laval ;

; M. Alain G. Gagnon , professeur titulaire au Département de science politique de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes;

, professeur titulaire au Département de science politique de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du en études québécoises et canadiennes; Mme Claudine Bertrand , poétesse, essayiste, pédagogue et journaliste.

M. Alain Chartrand, cofondateur, directeur général et artistique de Coup de coeur Francophone a été promu au grade d'Officier. Il avait reçu l'insigne de Chevalier en 1998.

« C'est un honneur pour moi de remettre ces insignes à des personnalités s'impliquant activement dans la Francophonie dans des univers tout à fait différents. Les récipiendaires sont issus des milieux de la politique, de l'enseignement et de la recherche, ainsi que de la littérature et des arts. Tous ont à coeur les valeurs de la Francophonie notamment le respect des droits de la personne, le rayonnement international de la langue française et la promotion de la diversité culturelle », a indiqué M. Chagnon.

La cérémonie de l'Ordre de la Pléiade s'est tenue dans le cadre de l'Assemblée régionale Amérique (ARAM), une des quatre assemblées régionales de l'APF qui terminait ses travaux des derniers jours, en marge de la 44e Session de l'APF. L'ARAM se réunit annuellement et cherche à favoriser les initiatives visant à promouvoir la langue française dans les régions entièrement ou partiellement francophones d'Amérique. Cette année, l'assemblée annuelle avait pour thème « l'offre francophone numérique » en lien avec le plan de la présidence de l'APF sur ce sujet.

Source et renseignements :

Claire Laliberté

Conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 70586

Courriel : claliberte@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 13 juillet 2018 à 10:15 et diffusé par :