Plan de soutien aux investissements en agriculture - La ferme 7 Terres inc. de Saint-Sévère obtient une aide financière de 50 000 dollars de Québec

LOUISEVILLE, QC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière pouvant atteindre 50 000 dollars à la Ferme 7 Terres inc., de la municipalité de Saint-Sévère, pour l'appuyer dans la réalisation de son projet de rénovation d'une étable pour y adapter le logement des animaux aux normes les plus élevées en matière de bien-être animal. Cet investissement est réalisé en vertu du Plan de soutien aux investissements en agriculture contribuant à l'adaptation des entreprises en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique.

Le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, M. Marc H. Plante, en a fait l'annonce, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, en précisant que maintenir la compétitivité des entreprises agricoles sur les marchés intérieur et extérieur est vital pour les régions rurales. Tout en s'inscrivant dans la perspective de développement durable que préconise le gouvernement du Québec, les retombées générées par cette entreprise sont importantes pour l'économie régionale. En outre, la mise aux normes envisagée répond aux attentes des consommateurs au regard de la production des aliments qu'ils consomment.

Rappelons que M. Laurent Lessard a annoncé le 3 avril dernier qu'en raison du record d'inscriptions le Plan de soutien aux investissements en agriculture bénéficiait d'une bonification de 100 millions de dollars. Cette somme s'ajoute aux 95 millions de dollars annoncés en 2017. Les entreprises agricoles du Québec peuvent donc compter sur un fonds de 195 millions de dollars, étalé sur une période de 6 ans, pour réaliser leurs investissements.

L'aide financière consentie s'inscrit aussi dans la mise en oeuvre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, dévoilée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, en présence du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, le 6 avril dernier. En effet, deux grandes ambitions sont mises en avant dans la Politique, à savoir : maintenir un haut niveau de confiance des consommateurs et développer un secteur bioalimentaire prospère et durable. Le Plan de soutien aux investissements en agriculture aide également les entreprises à satisfaire aux attentes de consommateurs en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique. Il contribue ainsi au développement d'entreprises prospères, durables et innovantes.

« L'aide financière qui est accordée traduit bien l'engagement du gouvernement du Québec de soutenir les entreprises agricoles dans la modernisation de leurs pratiques afin qu'elles conservent l'excellente réputation dont elles profitent déjà. Je me réjouis de savoir que cette initiative contribuera à les maintenir dans une position enviable sur les marchés, tant au Québec qu'à l'extérieur, et ce, tout en participant à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de développement durable. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Je suis heureux de procéder à l'annonce de cette aide financière accordée à une entreprise familiale prospère et innovante, en plus d'être un exemple de succès d'une participation active de la relève à sa réussite. Se spécialisant dans les productions laitière et céréalière, son projet lui permettra de répondre aux normes les plus strictes de bien-être animal. Le Plan de soutien aux investissements constitue un solide levier économique qui contribue à l'essor de l'économie et au dynamisme des territoires et des régions, puisque les entreprises agricoles qui y participent s'engagent à investir des sommes substantielles. »

M. Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions

L'aide consentie peut prendre trois formes :

La bonification de l'aide aux services-conseils vise à appuyer les entreprises agricoles dans la réalisation d'un diagnostic et d'un plan d'action ainsi qu'à soutenir les démarches d'accompagnement par l'entremise des réseaux Agriconseils;



L'aide aux investissements a pour objet de soutenir financièrement les entreprises du secteur agricole dans la modernisation de leurs installations (construction et rénovation de bâtiments, acquisition d'équipement);



Le soutien du financement des investissements vise à appuyer les entreprises du secteur agricole en accordant l'équivalent d'un remboursement d'intérêts sur les investissements admissibles.

On peut consulter les programmes sur le site Internet du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Pour plus de renseignements, il est possible de communiquer avec un représentant du Ministère au 418 380-2110 ou au numéro sans frais 1 888 222-MAPA (6272).

