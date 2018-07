Avis aux médias - Mobilisation sans précédent : l'urgence d'agir pour contrer le myriophylle à épi







MONTRÉAL, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - L'Alliance pour un programme national de gestion du myriophylle à épi et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendront le 16 juillet 2018, à Montréal, une première journée d'échanges portant sur la demande au gouvernement du Québec de mettre sur pied un Programme national de gestion du myriophylle à épi.

Cette plante aquatique envahissante est actuellement présente dans au moins 180 lacs et plans d'eau du Québec. Elle entraîne des impacts environnementaux importants, dont la perte de biodiversité, nuit aux activités récréatives, porte atteinte à la réputation de la qualité des lacs et rivières du Québec et cause une baisse de la valeur foncière des propriétés riveraines.

Plus d'une vingtaine de représentants d'organisations provenant du milieu municipal, récréatif, environnemental, touristique et d'entreprises, toutes concernées par la problématique de cette plante envahissante, participeront à cette journée d'échanges.

Les porte-parole, M. Jean-Claude Thibault, représentant de l'Alliance, et M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat et vice-président du comité exécutif du Caucus des municipalités locales de l'UMQ, rencontreront les représentants des médias à l'occasion d'une mêlée de presse.

Quoi : Mêlée de presse : L'urgence d'agir sur la problématique du myriophylle à épi



Date : Lundi 16 juillet 2018



Heure : 13 h 30



Lieu : Foyer à l'extérieur de la salle James McGill ABC

Hilton Garden Inn Montréal Centre-Ville

380, rue Sherbrooke Ouest

Montréal

À propos de l'UMQ

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

Le Caucus des municipalités locales de l'UMQ est formé de plus de 145 municipalités urbaines et rurales comprises dans le territoire rural du Québec, qui ont des caractéristiques distinctes de celles des municipalités de centralité.

