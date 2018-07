Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à New Dominion







NEW DOMINION, PE, le 13 juill. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Cardigan, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Paula Biggar, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard.

Date : Lundi 16 juillet 2018



Heure : 11 h (HAA)



Lieu : Centre communautaire Afton

1552, Route 19

New Dominion, Île-du-Prince-Édouard

Suivez-nous sur Twitter à @INFC_fra

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 13 juillet 2018 à 10:00 et diffusé par :