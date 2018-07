NEXT Canada lance au Québec son programme de classe mondiale pour entreprises en démarrage dans le domaine de l'IA







La première cohorte de NextAI -- Montréal débutera en février 2019, en partenariat avec HEC Montréal.

MONTRÉAL, le 13 juill. 2018 /CNW/ - NEXT Canada, l'organisation nationale sans but lucratif qui vise le perfectionnement des entrepreneurs de talent et qui facilite l'adoption de technologies d'ici, accueillera en février 2019 la première cohorte montréalaise de son programme accélérateur NextAI reconnu à l'échelle internationale. Destiné aux entrepreneurs du domaine de l'intelligence artificielle, le programme NextAI -- Montréal sera offert en partenariat avec l'École des dirigeants HEC Montréal, l'une des écoles de gestion les plus réputées au monde. Les deux organisations collaborent au sein de SCALE AI, un projet de supergrappe de chaînes d'approvisionnement annoncé par le gouvernement fédéral en février dernier.

Bien que l'appel de candidatures ne sera pas officiellement lancé avant le 20 septembre prochain, NextAI accordera une place exclusive dans la cohorte montréalaise à l'équipe qui fera la meilleure présentation de son projet d'entreprise utilisant l'IA à un jury de l'AI Fest, dans le cadre du StartupFest annuel tenu cette semaine à Montréal. Toutes les entreprises en IA, y compris la gagnante d'aujourd'hui, recevront un financement initial pouvant atteindre 200?000 $ pour lancer leur projet. L'annonce a été faite par Sheldon Levy, PDG de NEXT Canada, Hélène Desmarais, présidente du conseil d'administration de HEC Montréal et coprésidente de SCALE AI, et Julien Billot, directeur du programme NextAI -- Montréal, École des dirigeants HEC Montréal et ancien président et chef de la direction de Pages Jaunes Limitée.

«?Nous sommes ravis d'offrir notre premier programme à l'extérieur de l'Ontario ici à Montréal, à l'occasion du plus grand festival annuel des domaines de la technologie et du démarrage d'entreprises au Canada, confie M. Levy. Nous nouons des relations privilégiées avec HEC Montréal et Hélène Desmarais, de même qu'avec ses collègues de SCALE AI, qui ont réuni un consortium de partenaires hors du commun. Nous avons l'intention d'intégrer pleinement le programme NextAI au milieu dynamique de l'IA de Montréal.?»

À titre de directeur du programme NextAI -- Montréal, M. Billot sera responsable de former une équipe centrale et un réseau composé des meilleurs professeurs, scientifiques, chercheurs et entrepreneurs à succès qui offriront à Montréal la formation structurée de perfectionnement aux entrepreneurs qui sous-tend tous les programmes de NEXT Canada. «?NextAI se distingue des modèles accélérateurs traditionnels, car il offre aux entrepreneurs à potentiel élevé une formation entrepreneuriale de pointe, donnée par des experts reconnus de leur domaine », explique M. Billot. Notre programme se donnera à HEC Montréal et tirera parti de l'immense talent des experts d'autres universités et laboratoires de recherche de Montréal et d'ailleurs. Il bénéficiera de l'expérience de l'École des dirigeants HEC Montréal, qui a offert de nombreux programmes en IA jusqu'à maintenant.?» Il y aura également des occasions de collaborer avec NextAI à Toronto, où le programme sera donné simultanément.

Établir une deuxième cohorte NextAI à Montréal constitue une suite logique pour NEXT Canada. L'organisation collabore déjà avec des organisations comme l'Institut de valorisation des données (IVADO) et l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (MILA), deux établissements québécois chefs de file mondiaux en IA. Elle travaille aussi avec le Vector Institute for Artificial Intelligence de l'Ontario et l'Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) sur la plateforme numérique Canada.ai.

«?NEXT Canada est un partenaire incontournable du projet de supergrappe SCALE AI », avance Hélène Desmarais. L'organisation propose un modèle formidable et une réputation éprouvée quant au soutien d'entrepreneurs à potentiel élevé. Nous vivons une période de grande effervescence dans le milieu de l'IA au Canada. Nous profitons maintenant d'un excellent programme offert dans deux villes canadiennes qui sont vite devenues des centres mondiaux en IA.?»

Le programme NextAI -- Toronto, qui se déroule chaque année de février à septembre, soulignera bientôt la remise des diplômes de sa deuxième cohorte. NextAI -- Montréal entrera en scène en 2019, et chaque programme sélectionnera quelque 50 entrepreneurs pour lancer une vingtaine d'entreprises en IA. NextAI attire généralement des professionnels très scolarisés et convoités de partout dans le monde?; plus du tiers des participants déménagent au Canada en provenance de l'étranger et les deux tiers des entrepreneurs sélectionnés détiennent un diplôme d'études supérieures.

À propos de NEXT Canada

NEXT Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui perfectionne les professionnels exceptionnellement talentueux pour créer des entreprises de calibre international et stimuler l'adoption de technologies. Fondée en 2010 sous le nom de The Next 36 par un groupe de chefs d'entreprise et d'universitaires visionnaires, Next Canada est aujourd'hui un leader dans l'offre de programmes de pointe conçus pour favoriser l'entrepreneuriat continu, et ce, en trois volets : NextAI, Next 36 et Next Founders. Nous sommes en mesure de renforcer les fondations de la santé et de la prospérité actuelles et futures du Canada grâce au soutien généreux de partenaires nationaux comme EY, Osler, Hoskin & Harcourt et Power Corp, de partenaires gouvernementaux comme le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada et des partenaires fondateurs de NextAI, soit BDC Capital, Magna, RBC et Scotiabank.

Pour obtenir plus d'information, consultez nextcanada.com.

À propos de NextAI

NextAI est un programme de NEXT Canada conçu pour créer un carrefour canadien d'IA reconnu à l'échelle internationale qui finance, soutient et encadre les entrepreneurs travaillant avec la technologie de l'intelligence artificielle. Le programme s'adresse aux étudiants, aux professionnels et aux entrepreneurs du Canada et de l'étranger qui souhaitent élaborer et bâtir des projets commercialement viables soutenus par l'intelligence artificielle. Il s'agit du troisième programme lancé par NEXT Canada, une organisation nationale sans but lucratif vouée à l'essor de l'entrepreneuriat au Canada.

Pour obtenir plus d'information, consultez nextai.com.

À propos de HEC Montréal

École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal accueille plus de 13?000 étudiants et forme chaque année plus de 7?000 cadres et dirigeants. Détentrice de plusieurs agréments, l'École offre plus de 100 programmes d'études de tous les cycles universitaires. Elle compte parmi les écoles de gestion les plus actives en recherche au Canada grâce à une trentaine d'unités de recherche, dont 27 chaires de recherche (six d'entre elles étant des chaires de recherche du Canada). Forte de ses 272 professeurs et membres de son corps professoral, HEC Montréal offre un enseignement multilingue et attire des étudiants de près de 140 pays. Depuis sa fondation en 1907, HEC Montréal a formé plus de 86?400 diplômés dans tous les domaines de la gestion.

Le programme Next AI -- Montréal est mis sur pied sous le leadership de l'École des dirigeants HEC Montréal, dont la vocation principale consiste à développer des talents et à engendrer des retombées positives pour l'économie. En intégrant NextAI à sa programmation axée sur l'IA, HEC Montréal solidifie sa place de joueur et de partenaire clés au sein de la communauté montréalaise en intelligence artificielle.

SOURCE NEXT Canada

Communiqué envoyé le 13 juillet 2018 à 10:00 et diffusé par :