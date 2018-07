Bunzl amasse 55 000 $ au profit de la recherche sur les tumeurs cérébrales chez les enfants







Le tournoi de golf caritatif annuel a permis d'amasser plus de 1,45 million $ en vue de trouver un traitement.

BURLINGTON, ON, le 13 juill. 2018 /CNW/ - Bunzl Canada a tenu son 19e tournoi de golf caritatif à l'appui du plus grand centre de recherche sur les tumeurs cérébrales en son genre au monde, soit le Centre de recherche sur les tumeurs cérébrales Arthur et Sonia Labatt de l'hôpital pour enfants de Toronto.

Des collègues, des clients et des fournisseurs ont participé à cet événement aux allures de fête hawaïenne au Greystone Golf Club à Milton, en Ontario. Ensemble, ils ont récolté 55 000 $, portant le total des fonds amassés par le tournoi depuis sa fondation à plus de 1,45 million $.

Au cours de la dernière année, le Centre de recherche a publié une étude majeure se fondant sur ses travaux relatifs à l'administration d'agents thérapeutiques dans les tumeurs cérébrales en passant à travers la barrière hématoencéphalique. Il s'agissait auparavant d'un processus difficile, puisque la barrière hématoencéphalique empêche les toxines, et même les médicaments, de pénétrer le cerveau. Maintenant, à la suite du succès de modèles expérimentaux reposant sur l'utilisation d'ultrasons concentrés guidés par résonance magnétique, la nouvelle stratégie servira à traiter les tumeurs cérébrales à l'hôpital pour enfants dès cet automne.

« Il ne s'agit que d'un exemple du progrès extraordinaire que nous réalisons et nous sommes très enthousiastes à propos de tout le travail qui se fait, a déclaré le Dr James Rutka, codirecteur et chercheur principal, Centre de recherche sur les tumeurs cérébrales Arthur et Sonia Labatt. Rien n'aurait été possible sans le soutien que nous avons reçu par l'intermédiaire d'événements comme le tournoi de golf de Bunzl Canada. »

« J'aimerais remercier nos formidables fournisseurs partenaires ici à Bunzl Canada grâce auxquels nous avons été en mesure d'appuyer le Centre ainsi que la recherche sur les tumeurs cérébrales chez les enfants au cours des 19 dernières années, a affirmé John Howlett, président de Bunzl Canada. Je crois fermement que si nous fournissons aux personnes intelligentes le soutien dont elles ont besoin, elles accompliront de grandes choses. »

Regardez les gens s'amuser lors du tournoi de golf ainsi qu'une visite guidée avec le Dr Rutka au https://www.bunzlcanada.ca/news/Bunzl-Canada-Charity-Golf-Event (en anglais seulement).

Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) offre des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, de même que des produits de sécurité et industriels qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer au quotidien leurs activités de façon optimale. L'entreprise crée de la valeur pour ses clients grâce à un approvisionnement mondial, à l'innovation au chapitre des produits et à des activités d'envergure nationale, combinés à un service local empreint de souplesse et à une expertise spécialisée des catégories. Bunzl Canada Inc. est une filiale de Bunzl USA Holdings, LLC.

Bunzl Distribution

Bunzl USA Holdings, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à St-Louis, Missouri, est la plus grande filiale de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Grâce à plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

