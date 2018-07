Fednav prend possession de son 60e navire







MONTRÉAL, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Fednav limitée prend possession aujourd'hui d'un soixantième vraquier, un jalon important dans l'histoire de l'entreprise. Ce navire à cale cubique de 34 500 tpl, le Federal Dee, est le 15e d'une série de 22 laquiers commandés depuis 2013 du chantier japonais Oshima.

Fednav est le plus important exploitant de vraquiers de cote glace au monde et le premier armateur international de vrac au Canada. Il exploite une flotte moderne et performante d'une centaine de navires, la majorité étant détenue en propre.

La compagnie continue d'investir massivement dans le renouvellement et la croissance de sa flotte, pour ainsi offrir à sa clientèle des solutions de transport océanique de qualité, et ce, tout en réduisant son empreinte environnementale.

Au début de l'année, Fednav a aussi conclu un contrat pour le remplacement de l'Arctic en commandant au chantier JMU du Japon un nouveau navire de classe polaire 4. Celui-ci battra pavillon canadien et commencera son service en 2020. Connue pour son expertise en navigation dans les glaces, Fednav joue un rôle de tout premier plan dans l'Arctique depuis plus d'une soixantaine d'années dans le développement de projets miniers de cette région éloignée. La compagnie opère les trois vraquiers brise-glace les plus puissants au monde et offre des services à longueur d'année pour le transport de concentrés de nickel et de cuivre, et tout le matériel de réapprovisionnement pour l'exploitation minière, y compris le diesel.

Par son récent investissement de quelque 600 millions USD dans son programme de nouveaux navires, la compagnie manifeste sa confiance soutenue dans les marchés du transport maritime, ainsi que son engagement envers les échanges commerciaux des régions que sont l'Arctique, le Saint-Laurent et les Grands Lacs.

Fednav est une compagnie de transport maritime privée qui a un effectif de 260 employés; 160 à son siège social de Montréal et une centaine répartis dans ses bureaux commerciaux situés à Anvers, Charlotte, Hambourg, Rio de Janeiro, Saint-Jean (Terre-Neuve), Singapour et Tokyo.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à www.fednav.com.

SOURCE Fednav Ltd.

Communiqué envoyé le 13 juillet 2018 à 09:00 et diffusé par :