Le Canada investit dans les technologies propres pour transformer une usine de pâte à papier au Québec

WINDSOR, QC, le 13 juill. 2018 /CNW/ - Au moment où le Canada entreprend une transition vers un avenir sobre en carbone, les investissements dans les technologies propres permettent de bâtir une économie plus forte et de créer de nouveaux emplois pour la classe moyenne.

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, l'octroi de fonds d'une valeur de 1,89 million de dollars pour accélérer la mise en place de technologies innovatrices qui permettront de réduire l'utilisation de combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre de l'usine Domtar, à Windsor.

Le projet vise à transformer la biomasse ligneuse en bioproduits à valeur ajoutée, notamment des biocarburants de pointe, ce qui entrainera une augmentation de l'efficacité énergétique de l'usine.

Le projet de recherche et de développement appuie la diversification des produits et permet d'accroître les sources de revenus, de réduire l'empreinte environnementale de l'usine et de créer des possibilités d'emplois stables dans la collectivité. Sur la scène internationale, comme cela a été le cas lors de la réunion des ministres de l'Énergie du G20, le projet permet de démontrer l'expertise du Canada à fournir des solutions énergétiques propres pour l'avenir comme moyen de réduire l'utilisation et les coûts énergétiques et d'atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques.

Le projet est financé par l'intermédiaire du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, un investissement de 49 millions de dollars sur une période de trois ans pour soutenir l'innovation dans le domaine de l'énergie propre. Ces mesures rendront les technologies énergétiques plus abordables et stimuleront la croissance économique, ce qui mènera à une économie sobre en carbone et de bons emplois propres.

« Depuis plus de 150 ans, le secteur des pâtes et papiers marque le développement de la région de Windsor et de l'Estrie. L'annonce d'une aide financière de notre gouvernement à Domtar afin de l'accompagner dans ses projets de recherche sur les biocarburants et les bioproduits vient reconnaître l'esprit innovant et avant-gardiste de la compagnie en matière de développement durable tout en contribuant à consolider les 850 emplois de l'usine. »

Marie-Claude Bibeau

Ministre du développement international

« Le partenariat entre Domtar et Ressources naturelles Canada joue un rôle d'intégration essentiel pour aider Domtar à exploiter les chaînes d'approvisionnement existantes de l'usine de pâte à papier et lui permettre d'élargir ses capacités de transformation de la biomasse. Ce qui était traditionnellement brûlé pour fournir de l'énergie à l'usine sera désormais transformé en une vaste gamme d'applications industrielles comme solutions de rechange durables et biodégradables au pétrole et aux autres combustibles fossiles. »

Mark DeAndrea

Vice-président des biomatériaux Domtar

