Unifor et Compass Minerals poursuivent les négociations







GODERICH, ON, le 13 juill. 2018 /CNW/ - Unifor et Compass Minerals sont revenus à la table de négociation aujourd'hui et des progrès ont été réalisés.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions et retourneront à la table de négociation à 9 h, le vendredi 13 juillet 2018, afin de négocier une convention collective qui répond aux besoins de toutes les parties.

Compass Minerals est l'un des plus importants fournisseurs de minéraux essentiels qui répond aux défis posés par la nature, fournissant notamment du sel pour l'entretien hivernal des routes et d'autres utilisations destinées aux consommateurs, aux industries et au secteur agricole, ainsi que des minéraux de nutrition végétale de spécialité qui améliorent la qualité et le rendement des cultures. La mission de Compass Minerals est d'être la meilleure entreprise de minéraux essentiels en offrant des produits quand et là où il faut. Employant environ 3 000 personnes, l'entreprise produit des minéraux dans différentes régions des États-Unis, du Canada, du Brésil et du Royaume-Uni. Pour de plus amples renseignements sur Compass Minerals et ses produits, visitez le site.

La section locale 16-O d'Unifor représente 348 membres qui travaillent dans la mine de sel à Goderich, en Ontario.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 13 juillet 2018 à 08:58 et diffusé par :