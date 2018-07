Place Ste-Foy inaugure son deuxième stationnement







1 500 places de stationnement maintenant disponibles

QUÉBEC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Place Ste-Foy est heureuse d'annoncer l'ouverture de son deuxième stationnement étagé. À compter de maintenant, 1500 cases de stationnement sont redevenues disponibles en comptant les deux nouvelles structures. De plus, le service de voiturier continuera d'être disponible à l'ensemble de la clientèle de Place Ste-Foy.

Ces nouvelles infrastructures sur quatre étages permettent de rééquilibrer l'offre de stationnement de chaque côté de l'aire de restauration rapide du centre commercial et d'améliorer le flot de circulation dans une zone en pleine densification. Les 110 M$ investis au cours des dernières années auront permis l'ajout de deux nouveaux stationnements, la revitalisation complète du centre commercial et la construction de l'aire de restauration rapide maintenant située au nord de la propriété.

« Nous croyons qu'il est stratégique d'investir dans nos propriétés qui sont situées sur le boulevard Laurier, un des pôles commerciaux les plus concurrentiels et dominants de Québec, a indiqué Johanne Marcotte, vice-présidente, Exploitation, Centres commerciaux d'Ivanhoé Cambridge. Nous avons d'ailleurs investi près de 400 M$ à Place Sainte-Foy et Laurier Québec depuis 2010, et cette démarche s'inscrit dans notre stratégie consistant à investir dans nos centres commerciaux afin de maintenir et de renforcer leur position concurrentielle dans le marché. »

« Place Ste-Foy occupe une position dominante dans la région de Québec et nous sommes très heureux d'offrir de nouveaux stationnements qui répondent aux besoins de notre clientèle avec efficacité et élégance », a déclaré Donald Larose, directeur, Place Ste-Foy, Laurier Québec et Édifice Price.

Un stationnement à la fine pointe de la technologie

Tout comme le premier stationnement inauguré en 2017, cette deuxième structure est équipée d'un éclairage à haute efficacité et de technologies modernes et dynamiques, notamment des capteurs électroniques reliés à des panneaux numériques affichant en temps réel les places de stationnement disponibles. À terme, les deux stationnements étagés compteront plus d'une dizaine de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Pour optimiser la sécurité des visiteurs, des intercoms ont été installés à différents endroits du stationnement afin de signaler les urgences à l'équipe de sécurité de Place Ste-Foy. De plus, les passages piétonniers et les ascenseurs sont clairement identifiés par des couleurs contrastantes. Des passerelles directement reliées au centre commercial, notamment à Maurice Tanguay Signature et à l'entrée no 3, sont également accessibles à la clientèle de Place Sainte-Foy.

Un design émérite

Le premier stationnement a obtenu un prix dans la catégorie Édifices commerciaux et industriels/Construction neuve décerné par le jury des Mérites d'architecture de la ville de Québec en 2017. Coarchitecture, la firme de Québec mandatée pour conceptualiser le projet, s'est inspirée de l'histoire de Place Ste-Foy pour le revêtement extérieur des structures, en choisissant des finitions texturées et colorées rappelant la forêt de chênes qui occupait les lieux avant la construction du centre commercial. La première structure arbore une tonalité rouge-orangé rappelant le feuillage automnal, alors que la deuxième affiche des teintes plus estivales, dont le jaune et le vert.

À propos de Place Ste-Foy

Place Ste-Foy est reconnue comme la destination mode et haut de gamme à Québec. De grandes maisons canadiennes, américaines et européennes ont choisi de s'y établir, notamment Simons, Birks, Sephora, Apple, Zara, Swarovski, Banana Republic, Lululemon, Marciano, Michael Kors et Aritzia. Plusieurs y ont d'ailleurs leur unique enseigne à Québec. Place Ste-Foy est une propriété en constante évolution qui met tout en oeuvre pour offrir une expérience de magasinage renouvelée et un produit de qualité supérieure. Affichant une hausse constante de son achalandage qui totalise dorénavant plus de 8,7 millions de visiteurs, Place Ste-Foy jouit d'une performance commerciale de premier ordre dans le marché de Québec. Pour plus de renseignements, visitez placestefoy.com

