Inauguration du Bar Indigo by Martell







Le bar panoramique de la Maison Martell situé sur le toit-terrasse de la Tour de Gâtebourse, à Cognac.

Situé au coeur du site de la Maison Martell, à 24 mètres du sol, en haut de la Tour de Gâtebourse abritant la Fondation, Indigo by Martell offre une vue spectaculaire sur les toits de Cognac, du centre historique jusqu'aux rives de la Charente. Entièrement ouvert sur la ville, le vaste bar terrasse a été pensé comme un lieu de rencontre décontracté. Son ambiance chaleureuse invite à la détente et au partage à deux, en famille ou entre amis, pour permettre aux cognaçais de se réapproprier leur ville, et aux visiteurs du monde entier de la découvrir d'une manière inédite. Ouvert du 13 Juillet à Septembre, les visiteurs pourront profiter de ce lieu unique de 17h30 à 1h du matin ainsi que le dimanche de 12h à 22h.

L'aménagement de ce toit-terrasse de 420 m2 a été confié au studio d'architecture d'intérieur Prémices and co, spécialisé dans le design écologique. La création du mobilier a fait l'objet de commandes spéciales imaginées et coordonnées par la Fondation d'entreprise Martell en faisant appel aux savoir- faire locaux. Les ébénistes et designers Atelier W110, Christophe Bret et Thierry Drevelle ont ainsi chacun conçu des objets graphiques, ludiques et utiles à la fois. Matériau sublimé, le bois utilisé pour le toit-terrasse - exclusivement du chêne français fourni par la Tonnellerie Leroi à Cognac - fait écho à celui du Passage situé sous la Tour de la Fondation. D'autres matériaux bruts, végétaux ou recyclés, s'intègrent naturellement à l'environnement et au design unique de cet espace.

Indigo by Martell accueille ses clients avec la générosité et l'authenticité qui caractérisent la Maison depuis ses origines.

Maxime Le Gal, Chef Barman, et son équipe ont conçu une carte de cocktails singulière et créative. Les grands classiques de la mixologie sont présents bien sûr - Highballs et Collins, Juleps et Smashes, Sour et Crustas - et réinterprétés à l'envie, à l'image du cocktail signature l'Indigo Collins : Martell Blue Swift, sirop de sarrasin, mûre et citron.

De belles surprises attendent également les clients : ils pourront déguster l'ensemble des cognacs d'exception de la Maison, y compris des expressions à découvrir en exclusivité en France à commencer par Martell Blue Swift, premier Martell VSOP vieilli en fut de bourbon.

A l'image de la convivialité qui caractérise ce lieu, une proposition complète de punchs à partager a été imaginée par Maxime Le Gal, des plus classiques réalisés au rhum, au plus originaux revisités avec du cognac ou du gin.

Un snacking savoureux mettant en valeur les produits du terroir local accompagne les cocktails.

Espace de découverte et d'expression des talents, Indigo by Martell accueillera également des pop-ups éphémères exceptionnels.

Indigo, la couleur du voyage

Le nom Indigo by Martell rend hommage aux origines de la Maison tricentenaire. L'indigo a été l'un des premiers produits dont Jean Martell a fait le commerce. Lorsqu'il fonda son entreprise, les eaux-de-vie représentaient la majorité de ses activités complétées de l'indigo, des bas de Jersey et du vin. Aujourd'hui, l'indigo fait référence au bleu Martell et aux océans par lesquels la Maison continue d'exporter ses cognacs dans le monde entier.

Maxime LE GAL

Né aux Etats-Unis, Maxime Le Gal est enrichi de la culture américaine par sa mère et de la culture française par son père. Il a travaillé dans les meilleurs bars à travers le monde, de Londres à Melbourne, en passant par Paris où il dirige l'iconique Little Red Door de 2015 à 2017.

Sa mission : créateur de moments de convivialité. Sa signature : des cocktails inspirés.

