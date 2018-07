/R E P R I S E -- Invitation aux médias : Annonce concernant le projet de la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau à Gatineau/







QUÉBEC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La députée de Hull et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Maryse Gaudreault, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, invite les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant le projet de la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau à Gatineau. L'activité se déroulera le vendredi 13 juillet en présence du conseiller municipal du district de Hull-Wright à la Ville de Gatineau, M. Cédric Tessier, et de nombreux partenaires du milieu.













DATE : Le vendredi 13 juillet 2018





HEURE : 13 h





ENDROIT : Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau



14, rue Morin



Gatineau (Québec)



J8X 2M7







SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

