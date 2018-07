Groupe colabor tiendra une téléconférence pour discuter des résultats du deuxième trimestre de 2018







BOUCHERVILLE, Québec, 13 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX:GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguera ses résultats pour le second trimestre terminé le 16 juin 2018, avant l'ouverture des marchés, le vendredi 20 juillet 2018. La Société tiendra une téléconférence la même journée, à 10h30 (heure de l'est) pour discuter des résultats.



Téléconférence :

La téléconférence sera accessible via webdiffusion sur le site web de la Société, dans la section Investisseurs sous l'onglet événements et présentations. Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais.

Pour participer à la conférence (professionnels de la communauté d'investissement seulement) ou l'écouter en direct :



Depuis la grande région de Toronto et d'outre-mer, appelez le 647-788-4922

Ailleurs en Amérique du Nord, appelez sans frais le 1-877-223-4471

Pour accéder à l'enregistrement de l'appel en différé, veuillez téléphoner au 416-621-4642 ou sans frais au 1-800-585-8367 et entrer le code 1097427. Cet enregistrement sera disponible du vendredi 20 juillet 2018, à compter de 12h30, jusqu'au vendredi 3 août, à 23h59.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration), au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs). www.colabor.com

Pour plus d'informations :

Groupe Colabor Inc.

Jean-François Neault, CPA, CMA, MBA

Premier vice-président et chef de la direction financière

Tél : 450-449-0026 poste 1308

jean-francois.neault@colabor.com

