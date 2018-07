DAVIDsTEA annonce la démission d'un administrateur







MONTRÉAL, 13 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA) annonce que Roland Walton a démissionné de son poste d'administrateur.



« Nous remercions Roland Walton pour sa contribution, particulièrement pendant la période qui a précédé la dernière assemblée annuelle des actionnaires, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets », a déclaré Herschel Segal, président exécutif du conseil d'administration et chef de la direction intérimaire de DavidsTea.

Le conseil d'administration a demandé au comité des ressources humaines et de la rémunération d'entreprendre le processus de recrutement d'un nouvel administrateur pour pourvoir le poste vacant au conseil.

À propos de DAVIDsTEA

DAVIDsTEA est un détaillant de thés spécialisés qui offre un choix diversifié de thés en vrac, de thés préemballés et de sachets de thé exclusifs ainsi que des cadeaux, accessoires, aliments et boissons liés au thé principalement par l'intermédiaire des 240 boutiques DAVIDsTEA qu'elle exploite partout au Canada et aux États-Unis en date du 5 mai 2018 et de son site Web, davidstea.com/ca_fr. Le siège social de la société est situé à Montréal, au Canada.

