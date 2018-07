TRUSTECH: 1er événement des technologies de la confiance numérique







27 - 29 novembre : les acteurs de l'industrie de la confiance feront leur show au Palais des festivals (Cannes).

CARTES SECURE CONNEXIONS, créé il y a 30 ans pour promouvoir la technologie des cartes à puce, est rebaptisé TRUSTECH en 2016 pour mieux refléter l'évolution du secteur.

TRUSTECH 2018 : 3 jours de networking et de contenu.

300+ exposants et 250 intervenants internationaux - entrepreneurs talentueux et leaders d'opinion sur les paiements, les services financiers, le commerce, l'identification et la sécurité des données, donnent rendez-vous à la communauté internationale de la confiance numérique.

2018, année charnière pour la protection des données

Avec la 2[nde] version de la directive sur les services de paiement (DSP2) et l'application du règlement général sur la protection des données (RGPD), 2018 constitue une étape majeure dans la protection des données, l'une des thématiques centrales des conférences TRUSTECH.

Parmi les autres thématiques: intelligence artificielle pour les entreprises, sécurité des ressources partagées et distribuées, Fintech, modernisation de l'identité et de la confiance en matière de santé, IOT, cyber-risque pour l'industrie des paiements, biométrie pour le monde digital, identité forte pour une e-gouvernance élevée et amélioration de l'expérience client, panorama complet de l'identité numérique et de la vie privée, crypto-trust et crypto-monnaies, avenir de la blockchain, guerre entre paiements mobiles et wallet...

Keynote Stage, confiance numérique par les plus grands décideurs

Elle rassemble les leaders qui partageront leur vision sur l'avenir de l'industrie et l'innovation au sein de leur entreprise.

Innovation Stage, toujours un temps d'avance

Les exposants internationaux y présentent leurs nouveautés/solutions face aux partenaires, investisseurs, clients et médias internationaux.

One-to-one meetings, des experts pour optimiser son business

TRUSTECH permet aux participants d'organiser des rendez-vous d'affaires pour rencontrer et échanger avec des experts de l'industrie et accélérer le développement de projets, notamment à l'international.

A propos de COMEXPOSIUM :

TRUSTECH est organisé par le groupe COMEXPOSIUM, l'un des leaders mondiaux de l'organisation d'événements, impliqué dans 170+ manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d'activité dont l'agroalimentaire, l'agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l'optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à l'international. COMEXPOSIUM se développe mondialement avec une présence dans une trentaine pays.

