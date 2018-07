Holiday Swap, la plate-forme d'échange de maisons de vacances, est primée aux Best New App Awards et étend sa portée à plus de 100 pays







Holiday Swap continue de révolutionner notre façon de voyager dans le contexte actuel de l'économie de partage. Qualifié de « Tinder du voyage » par Business Insider, le concept lauréat de la médaille d'argent des Best New Mobile App Awards de cette année a été imaginé par James Asquith, qui figure au Guinness des records pour avoir été la plus jeune personne à voyager dans les 196 pays du monde.

James Asquith a déclaré : « Holiday Swap connaît actuellement une période très excitante et permet jour après jour à chacun de voyager pour moins cher. » L'idée a été qualifiée de « Tinder du voyage » par Business Insider. En effet, les utilisateurs de l'application gratuite balaient l'écran pour assortir leur propriété à celle d'autres utilisateurs se trouvant partout dans le monde afin de l'échanger pour seulement 1 dollar américain la nuit. « Remporter ce prix est un immense honneur pour moi et pour toute notre communauté », a déclaré M. Asquith. Holiday Swap a récemment ajouté la fonction MyMap grâce à laquelle les utilisateurs peuvent échanger leurs conseils de voyage avec les offices de tourisme du monde entier inscrits sur la plateforme : « Il s'agit d'une nouvelle étape qui fera d'Holiday Swap une véritable application de voyage communautaire tout-en-un. Ce concept permet aux utilisateurs d'économiser sur l'hébergement lorsqu'ils voyagent et leur permettra bientôt non seulement d'échanger leurs lieux de vie, mais aussi d'y héberger des hôtes en vue d'utiliser les crédits empochés via Holiday Swap. Nous nous engageons en effet à continuer d'offrir davantage d'options à nos utilisateurs afin de leur permettre d'économiser sur l'hébergement et de consacrer leur budget aux vols et trajets. »

Holiday Swap est actuellement disponible dans 102 pays. Grâce au nombre grandissant de compagnies aériennes et d'offices de tourisme partenaires de l'application, M. Asquith espère qu'Holiday Swap pourra continuer de développer sa communauté afin que la Génération Y voyage et découvre le monde en utilisant son lieu de vie comme monnaie d'échange et moyen d'économiser.

Après avoir visité tous les pays du monde, James Asquith a expliqué : « Puisqu'on me demandait régulièrement des conseils pour voyager moins cher, j'ai voulu créer un outil où le lit dans lequel nous dormons servirait de monnaie d'échange afin que nous puissions bénéficier du confort de notre propre maison partout dans le monde. Nous nous engageons à protéger nos utilisateurs au sein de notre communauté grandissante et à garantir que l'économie de partage qui prévaut aujourd'hui nous permette de faire meilleur usage de notre temps et notre argent. »

Holiday Swap est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et le PlayStore.

