Sterlite Power remporte six nouveaux projets de transport d'électricité au Brésil

L'entreprise s'érige en tant que première entreprise indienne à investir près de 2 milliards de dollars dans le secteur brésilien du transport d'électricité

Ces projets comprennent 23 sous-stations, 2 000 CKM de lignes et 5 500 MVA (mégaVolts-Ampères) de capacité de transformation

Lors de la récente vente aux enchères portant sur des projets de transport d'électricité au Brésil, Sterlite Power s'est imposée comme la gagnante incontestée, en remportant six lots qui représentent un investissement d'environ 1 milliard de dollars, et en s'assurant ainsi environ 65 % des dépenses en capital aux enchères. Ces projets essentiels aideront en grande partie à transporter l'énergie renouvelable depuis le nord et le nord-est du Brésil vers les régions sud et sud-est où sont situés les centres de charge. À l'horizon 2026, la consommation totale d'électricité du pays devrait atteindre 741 TWh (Térawatts/h), ce qui reflète une croissance annuelle moyenne de 3,7 %. Pour répondre à cette demande en plein essor, une expansion de 64,1 GW de la capacité installée du Système national interconnecté (SIN) est prévue au cours des dix prochaines années.

Parlant du Brésil et de l'investissement de la société dans la région, le PDG du groupe Sterlite Power, Pratik Agarwal, a déclaré : « Le Brésil a besoin d'une extension de 61 800 km de lignes de transmission et d'une augmentation de la capacité de l'ordre de 199 200 MVA. Cela rend le marché très attractif à nos yeux et nous avons déjà engagé environ 1,7 milliard de dollars sur les 4 milliards de dollars prévus dans la région. Nous avons l'intention de développer des partenariats mondiaux pour développer notre portefeuille mondial de projets ».

Le secteur brésilien de l'électricité se caractérise par une maturité politique et réglementaire. Compte tenu du cadre contractuel solide, notamment des concessions de longue durée (30 ans), des revenus protégés contre l'inflation (ce qui aide à réduire les risques liés au change de devises) et des appels d'offres basés sur des enchères pour les projets qui se développent à une cadence annoncée à l'avance, le marché brésilien présente une configuration idéale pour tout acteur privé de la transmission.

À propos de Sterlite Power

Sterlite Power est l'un des principaux promoteurs d'infrastructures de transport d'énergie au monde, fort de projets de plus de 12 000 km de circuits et de 20 500 MVA en Inde et au Brésil. Sterlite Power propose également des solutions pour la mise à niveau, l'amélioration et le renforcement des réseaux existants, grâce à un portefeuille de conducteurs électriques, de câbles THT (très haute tension) et OPGW (câbles de garde à fibres optiques), à la pointe du secteur. La société a établi de nouvelles normes qualitatives dans le secteur, grâce à des technologies de pointe et des financements innovants. Sterlite Power parraine également IndiGrid, le premier fonds d'investissement en infrastructures (« InvIT ») du secteur de l'énergie en Inde, coté à la BSE et à la NSE.

