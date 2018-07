GAC Motor redouble d'efforts pour protéger l'eau et la faune dans le cadre du projet de conservation de Sanjiangyuan







Le don de 20 SUV GS8 réaffirme l'engagement de GAC Motor à protéger les trésors naturels de la Chine

XINING, Chine, 12 juillet 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, le principal constructeur automobile chinois, a terminé avec succès le premier voyage dans la Réserve naturelle nationale (SNNR) de Sanjiangyuan (« Source des trois rivières » en mandarin), première étape du programme d'ambassadeurs pour les zones humides 2018 (« le Programme ») que le groupe mène actuellement. L'engagement de l'entreprise, qui a commencé avec un don de 20 SUV GS8 et une série de travaux sur le terrain effectués par des bénévoles auxquels se sont joints des représentants des médias, apporte son soutien pour permettre de s'aventurer dans la région du Hoh Xil, d'atteindre la source du fleuve Yang-Tsé et d'acquérir ainsi une compréhension approfondie de l'environnement.

En collaboration avec l'Administration du Parc national de Sanjiangyuan (« l'Administration ») et le Fonds mondial pour la nature (WWF), GAC Motor continue d'apporter son soutien aux projets de conservation des zones humides qui se consacrent à la protection des lacs d'eau douce, l'amélioration institutionnelle, l'innovation en matière de participation sociale, la sensibilisation du public et l'éducation.

Terre des sources du fleuve Jaune, du Yang-Tsé et du Lancang (Mékong), la réserve SNNR est la source d'eau douce la plus importante de Chine et elle a longtemps été reconnue comme un site pour les espèces rares du plateau tibétain. Les SUV de GAC Motor aideront les opérations quotidiennes de la SNNR et faciliteront la protection et la gestion quotidienne du parc national, de la réserve naturelle et du site du patrimoine mondial naturel.

« Depuis que nous avons signé notre premier mémorandum avec l'Administration du parc national de Sanjiangyuan et le WWF en 2016, nous sommes heureux de participer à la construction du parc national de Sanjiangyuan, le premier parc national en Chine. Notre programme correspondant d'ambassadeurs pour les zones humides nous permettra de soutenir les travaux essentiels à la préservation du paysage du parc pour les générations futures », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor. « En plus du soutien matériel apporté au parc par le biais des 20 nouveaux SUV GS8 que nous leur avons donnés, nous sommes ravis d'avoir la possibilité de tirer parti de la force croissante de notre marque grâce à des collaborations stratégiques approfondies avec l'administration et le WWF afin de sensibiliser le public et d'attirer davantage de personnes à participer à cet important projet de bien-être public. »

Li Xiaonan, directeur de l'Administration du parc national de Sanjiangyuan, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, les véhicules donnés par GAC Motor à notre équipe ont fait preuve d'une excellente fiabilité. Leur performance constante dans le cadre des patrouilles effectuées quotidiennement dans l'environnement accidenté du parc nous incite à poursuivre notre partenariat ».

Avec une altitude moyenne de 4 000 mètres, le plateau tibétain présente des défis uniques pour tous les véhicules qui y circulent. Le SUV GS8 de GAC Motor a été testé pour s'assurer qu'il peut offrir des performances optimales en toutes circonstances, notamment dans les champs de glace et autres terrains accidentés, ce qui fait de lui un véhicule idéal pour rouler dans la SNNR.

Non seulement GAC Motor offre des véhicules, mais le groupe a également organisé un périple pour que les ambassadeurs du programme s'aventurent dans la région isolée de Hoh Xil, un site du patrimoine mondial situé au nord-ouest de la province du Qinghai, habitat de l'antilope du Tibet, où ils ont effectué une étude générale de l'environnement écologique et géologique. Ils ont ensuite atteint la source du fleuve Yang-Tsé, visité la ville de Golmud et apporté un soutien matériel aux travaux de conservation locaux. Les ambassadeurs se sont joints aux experts en protection de l'écologie et de l'environnement, à une équipe de patrouille de Hoh Xil et au personnel médical pour discuter de la conservation sur le plateau. Ils ont également réalisé des observations géologiques des lacs et des voies de migration de la sauvagine indigène afin de contribuer à l'élaboration de programmes plus efficaces de conservation des terres humides et des oiseaux.

GAC Motor s'engage à développer des solutions durables pour répondre aux défis futurs de la mobilité, dans le but de rendre le monde plus respectueux de l'environnement. Outre le développement de véhicules à énergie alternative, l'entreprise applique des technologies durables dans la production de ses véhicules, comme l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement pour éliminer les substances nocives et la poussière des émissions des usines, ceci dans le but de réduire la pollution atmosphérique.

À propos de GAC Motor

Fondé en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui occupe la 238e place parmi les entreprises du palmarès Fortune Global 500. L'entreprise conçoit et fabrique des véhicules de première qualité, ainsi que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. Depuis cinq années consécutives, GAC Motor se classe au plus haut niveau parmi toutes les marques chinoises dans la région Asie-Pacifique, selon une étude réalisée par J.D. Power sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality Study SM - IQS). Ce classement met en évidence la stratégie de l'entreprise, centrée sur la qualité, depuis la recherche et le développement (R & D) novateurs jusqu'à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les services.

