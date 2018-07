SweeGen nomme Shari Joslin au poste de directrice générale adjointe chargée de la technologie d'application







RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 12 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Le fournisseur d'édulcorants naturels et sans OGM à base de stévia, SweeGen, Inc., a annoncé aujourd'hui un renforcement de ses services d'assistance à la clientèle et a nommé Shari B. Joslin directrice générale adjointe chargée de la technologie d'application, en poste depuis le 1er juillet 2018.

Shari dirige les activités de développement et d'application des produits de la société, en se concentrant spécifiquement sur l'application de la gamme d'édulcorants de nouvelle génération à base de stévia et certifiés sans OGM de SweeGen comme le Reb M et Reb D, qui sont utilisés dans les produits alimentaires et les boissons des clients.

« SweeGen agit rapidement pour satisfaire la demande des consommateurs d'édulcorants naturels, sans calories et sans OGM », a déclaré le PDG de SweeGen, Chuck Davis. « Shari est la personne idéale pour aider nos clients à réduire efficacement la quantité de sucre et de calories dans leurs produits, tout en maintenant un goût semblable à celui du sucre. Il s'agit d'une leader dont la capacité à produire des résultats alignés avec les tendances de consommation est largement confirmée », ajoute-t-il.

Avant de rejoindre SweeGen en 2018, Shari a occupé divers postes de direction dans l'industrie des arômes, depuis lesquels elle s'est concentrée sur l'innovation nationale et internationale et a obtenu des résultats tangibles en matière de commercialisation de technologies d'arômes et de composants. Depuis 29 ans, Shari est une haute dirigeante accomplie dans le développement de produits et de processus, l'innovation mondiale et le développement commercial. Elle a travaillé pour Brown Forman, Flavorman, Firmenich, Mane, Senomyx et Chromocell.

Shari est titulaire d'une licence en chimie de l'Université Bellarmine à Louisville, au Kentucky, et d'un Executive MBA de l'Université de Rider à Lawrenceville, au New Jersey.

« SweeGen a développé et commercialisé une gamme exceptionnelle d'édulcorants innovants à base de stévia. « Je suis honorée et enthousiaste à l'idée de rejoindre SweeGen », a déclaré Shari Joslin. « Dans le cadre de cette nouvelle responsabilité, mon objectif principal est de travailler directement avec nos clients pour, d'une part, offrir des aliments et des boissons plus savoureux et plus sains à leurs consommateurs et, d'autre part, pour renforcer la position de leur marque. SweeGen est le fournisseur par excellence de solutions grâce à ses édulcorants innovants, sans OGM et non caloriques », ajoute-t-elle.

À propos de SweeGen

La société SweeGen (OTC : SWEE) se dédie au développement, à la production et à la distribution d'édulcorants non caloriques destinés aux industries de l'alimentation, des boissons et des arômes. La gamme de produits solide, le portefeuille de propriété intellectuelle, la capacité de production exclusive et l'activité de recherche et développement de SweeGen constituent la base de l'innovation et de la fourniture d'édulcorants de haute qualité de la société. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail à info@sweegen.com ou visiter le site Web de SweeGen www.sweegen.com.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, dont des affirmations concernant les perspectives et le rendement futurs de SweeGen, Inc., mais également d'autres énoncés fondés sur les attentes, les estimations et les prévisions actuelles de gestion. Ces énoncés ne sont pas des garanties et ils dépendent d'une variété de risques et d'incertitudes, connues et inconnues, qui pourraient faire en sorte que le rendement et les résultats financiers diffèrent considérablement de toute projection de rendement futur ou de résultats exprimés ou sous-entendus par lesdits énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation sont uniquement valables à la date de ce communiqué, et SweeGen, Inc. décline toute responsabilité de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date du présent communiqué ou pour refléter la survenue d'événements inattendus. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

