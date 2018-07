Peak Sport établit un partenariat avec le Comité olympique de la Belgique







BRUXELLES, 12 juillet 2018 /CNW/ - Le 9 juillet à 15 h, heure locale, le Comité olympique belge a tenu une conférence de presse à Bruxelles pour annoncer son partenariat stratégique avec la marque de sport chinoise Peak. À l'occasion des Jeux olympiques argentins de la jeunesse en octobre prochain, la délégation de la Belgique sera munie d'équipement spécialement conçu et produit par Peak pour le podium olympique, de même que lors des Jeux européens de Minsk l'an prochain et des Jeux olympiques de Tokyo dans 2 ans.

« La signature du Comité olympique belge est une autre percée pour Peak dans la mise en oeuvre de sa stratégie internationale. Avec la montée de l'économie de la Chine, les marques chinoises sont de plus en plus reconnues et soutenues par les institutions et les organisations internationales », soutient Jingnan Xu, président de Peak, lors de la cérémonie de signature.

Safer, le vice-président du Comité olympique belge, a aussi fait l'éloge de son nouveau partenaire, déclarant : « Nous savons depuis longtemps que Peak est la norme lorsqu'il est question de marques de sport chinoises et qu'elle a une grande influence en Chine. Nous croyons que notre coopération avec Peak dans son ensemble jouera un rôle incommensurable dans la promotion des sports en Belgique, et nous avons raison de croire que le soutien dynamique de cette société chinoise rendra les joueurs belges plus motivés à compétitionner et à atteindre le sommet, leur PEAK. »

Étant le coeur de l'Union européenne, la Belgique est très concurrentielle en matière de soccer, de cyclisme, d'athlétisme, de hockey ainsi que d'autres sports, et elle compte un groupe d'athlètes affichant un potentiel sans limites. Lors des Jeux olympiques de Rio, ce pays a remporté 6 médailles, soit deux d'or, deux d'argent et deux de bronze.

En réalité, la collaboration de Peak avec l'Europe remonte à aussi loin que 2005, lors du match des étoiles de basketball européen de cette année qui était officiellement commandité par Peak. Aujourd'hui, Peak a noué des liens solides avec les associations nationales de basketball de l'Allemagne et de la Serbie, de même qu'avec le Comité olympique national de la Slovénie. Peak est également un partenaire international des vedettes européennes de basketball Tony Parker et Teodosic.

« L'Europe est devenue l'un des marchés étrangers les plus importants pour Peak, et la signature du Comité olympique belge aidera à rehausser l'influence et la notoriété de la marque chinoise en Belgique et sur tout le continent européen. Peak et le Comité olympique belge commenceront à collaborer étroitement pour améliorer la performance de la marque au sein des marchés internationaux », déclare Bingrui Wu, directeur général adjoint à Peak.

