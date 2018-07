Invitation aux médias - Annonce d'un important investissement pour les infrastructures sportives et récréatives de Beauce-Sud







SAINT-GEORGES, QC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, M. Paul Busque, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un investissement important pour les infrastructures sportives et récréatives de Beauce-Sud.

DATE : Vendredi le 13 juillet 2018



HEURE : 14 h 00



LIEU : Club de golf de Saint-Georges

11450, 90e rue,

Saint-Georges, Beauce (Québec) G5Y 5C4

Sources : Marie B. Deschamps

Attachée de presse du ministre de

l'Éducation, du Loisir et du Sport

et ministre responsable de la

région de la Capitale-Nationale

418 644-0664





Jean-François Fecteau

Attaché politique du député de

Beauce-Sud

418-226-4570

