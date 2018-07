Monarques annonce l'octroi d'options d'achat d'actions à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants







MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX.V:MQR) (OTCMKTS:MRQRF) (FRANCFORT:MR7) est heureuse d'annoncer que le conseil d'administration a octroyé, en date du 12 juillet 2018, un total de 2 360 000 options d'achat d'actions (individuellement, une « Option », et collectivement, les « Options ») à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants.

La Société a octroyé 2 085 000 Options à ses administrateurs, ses dirigeants et un directeur (M. Jean-Marc Lacoste (Président, chef de la direction et administrateur), M. Michel Bouchard (Président du conseil d'administration et administrateur), M. Christian Pichette (Administrateur), M. Michel Baril (Administrateur), M. Guy Bourassa (Administrateur), M. Alain Lévesque (Vice-président, Finance et Chef de la direction financière), M. Marc-André Lavergne (Vice-président, opérations) et Mme Lucie Desjardins (Directrice, Services juridiques et Secrétaire corporative)), et 275 000 Options ont été octroyées à des consultants. Ces Options sont octroyées conformément aux termes et modalités du régime d'options d'achat d'actions actuellement en vigueur de la Société.

Les Options sont acquises en quatre tranches égales et chaque Option confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,31 $ par action ordinaire pour une période de cinq ans à compter du 12 juillet 2018.

Le nombre maximal d'Options pouvant être émises est de 23 305 296 Options, soit 10 % du nombre d'actions en circulation. Le nombre d'Options qui seront en circulation suite à l'octroi est de 9 965 000 Options, soit 4,3 % du nombre d'actions en circulation.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX.V:MQR) est un producteur aurifère émergent qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir carte) incluant la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), Wasamac, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que six projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour. Monarques emploie plus de 150 personnes qualifiées pour veiller à ses activités d'exploitation, de mise en valeur et d'exploration et possède une solide position financière.

