Des leaders de longue date honorés pour leur excellence en éducation à l'Assemblée générale annuelle







EDMONTON, le 12 juill. 2018 /CNW/ - La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) est heureuse d'honorer la carrière et la contribution de cinq éducatrices et éducateurs exceptionnels pendant son Assemblée générale annuelle, qui se tient en ce moment à l'hôtel DoubleTree by Hilton West Edmonton.

Le Prix du mérite exceptionnel en éducation autochtone de la FCE est décerné cette année à Wilfred Buck, un animateur scientifique au Manitoba First Nations Education Resource Centre Inc. Malgré une enfance vécue dans la pauvreté, une dépendance à l'alcool et aux drogues, et une éducation scolaire qui s'est arrêtée en 7e année, Wilfred Buck a décidé, à l'âge de 29 ans, d'arrêter de consommer et d'entreprendre une carrière en enseignement. Après un retour intensif sur les bancs d'école, il a obtenu un baccalauréat et un diplôme de deuxième cycle en éducation de l'Université du Manitoba. Wilfred Buck a enseigné aux paliers élémentaire et secondaire, et a créé un programme d'astronomie novateur à l'intention des Premières Nations. Son utilisation d'outils pratiques comme un planétarium mobile et des pointeurs laser, et son recours à des méthodes d'enseignement de l'astronomie uniques en leur genre lui ont valu une reconnaissance nationale.

Wilson Bearhead, aîné nakota membre de la Première Nation de Wabamun Lake, dans la région centrale de l'Alberta, est le lauréat du Prix de reconnaissance des aînées et aînés autochtones de la FCE. Wilson Bearhead a travaillé dans les domaines de l'aide sociale à l'enfance et du traitement de la toxicomanie avant de devenir chef régional de l'Assemblée des Premières Nations, où il a pris en charge le dossier de la jeunesse à l'échelle nationale. Il a enseigné dans des conseils scolaires publics, catholiques et des Premières Nations, où il s'est servi de la nature et du conte pour transmettre ses leçons et les enrichir. Wilson Bearhead a aussi siégé à divers comités comme celui du Projet du Coeur, une organisation nationale qui vise à faire connaître la véritable histoire du système des pensionnats indiens.

Le Prix spécial de la FCE est décerné cette année à trois personnes. La première lauréate est Gwen Dueck, première femme à occuper les postes de secrétaire générale adjointe et de secrétaire générale (maintenant directrice générale associée et directrice générale, respectivement) à la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Saskatchewan (FES). Forte de ses 13 années d'expérience de l'enseignement, Gwen Dueck a particulièrement excellé dans le domaine de l'action sociopolitique et celui de la gérance et de la responsabilité professionnelles. Elle a joué d'importants rôles dans des projets internationaux visant à aider des régions en développement à élaborer du matériel pédagogique, par exemple le partenariat entre la FES et l'All India Primary Teachers' Federation. Son leadership ferme et son esprit visionnaire ont fourni de la stabilité pendant une période où le système d'éducation de la Saskatchewan faisait l'objet de nombreux changements.

Don Ash est le deuxième lauréat du Prix spécial de la FCE. Ancien directeur général de la Newfoundland and Labrador Teachers' Association (NLTA), il a également siégé au Conseil exécutif provincial de cette organisation. Il a été président d'une section locale ainsi qu'agent administratif et directeur général adjoint pendant qu'il était membre du Conseil. Son travail à la Division des avantages sociaux et des services économiques et à la Division du perfectionnement professionnel a aidé les membres de la NLTA à obtenir des augmentations salariales de plus de 20 %. De plus, grâce aux efforts de négociation et au leadership de Don Ash, une entente de prise en charge conjointe du régime de retraite conclue entre la NLTA et le gouvernement provincial a permis de capitaliser pleinement le régime de retraite et de créer la Teachers' Pension Plan Corporation.

Le troisième lauréat du Prix spécial de la FCE de cette année est Gordon Thomas, Ph. D., qui compte à son actif 41 ans dans le milieu de l'éducation publique. Mis en contact avec le milieu par son père, qui a enseigné au secondaire pendant plus de 40 ans, Gordon Thomas a appliqué une approche collégiale tant à ses politiques qu'à son style de leadership. Pendant ses 34 années à l'Alberta Teachers' Association, il a participé à la négociation d'une entente selon laquelle le gouvernement de l'Alberta a accepté de verser 2,1 milliards de dollars au titre du passif non capitalisé du régime de retraite des enseignantes et enseignants, et a contribué à la création d'un tout nouveau modèle de politique pour l'évaluation du personnel enseignant. Son travail a mené au concept Teacher Growth, Supervision, Evaluation and Practice Review, qui est utilisé depuis 20 ans.

Fondée en 1920, la FCE est une organisation sans but lucratif et une alliance nationale d'organisations Membres provinciales et territoriales qui représentent plus de 238 000 enseignantes et enseignants de tout le Canada. La FCE adhère également à l'Internationale de l'Éducation. @EnseigneCanada et @CanTeachersFed

