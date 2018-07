Reprise des services de VIA Rail dans le Nord du Manitoba le 13 juillet







MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Les services de VIA Rail Canada (VIA Rail) entre Winnipeg et Gillam reprendront le vendredi 13 juillet prochain. Des précipitations importantes dans le nord du Manitoba avaient occasionné la fermeture d'une portion de la voie ferrée dans le secteur de Thicket Portage et forcé l'annulation de deux départs plus tôt cette semaine.

Les prochains trains prévus à l'horaire sont :

En direction nord |

Le vendredi 13 juillet entre Thompson et Gillam (train no 695)

Le dimanche 15 juillet entre The Pas et Gillam (train no 691)

En direction sud |

Le samedi 14 juillet entre Gillam et The Pas (train no 690)

Le lundi 16 juillet entre Gillam et Winnipeg (train no 692)

Pour plus d'information, les voyageurs sont invités à visiter www.viarail.ca/fr ou à entrer en contact avec un représentant des ventes par téléphone, en communiquant au 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245) ou 1 800 268-9503 (sourds ou malentendants).

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port approximativement 4,4 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq Prix de l'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Connectez-vous à VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook /viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le Blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 16:13 et diffusé par :