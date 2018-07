Des timbres mettent en vedette des requins du Canada







Une nouvelle émission est consacrée à ces mystérieuses créatures marines

VANCOUVER, le 12 juill. 2018 /CNW/ - Selon les experts, entre 400 et 500 espèces de requins habitent les eaux et océans du monde entier. Ce poisson peut mesurer moins d'un pied ou être plus longs qu'un autobus. Du chasseur féroce capable d'affronter les pires vagues pour piéger sa proie au géant qui frôle gentiment les kayaks et suit paisiblement les plongeurs, les captivants requins sont souvent mal compris.

Postes Canada a lancé une nouvelle émission de timbres portant sur ces créatures fascinantes, mais souvent craintes. Le lancement a eu lieu juste à temps pour l'événement télévisuel Shark Week, toute une semaine de programmation consacrée aux requins diffusée sur Discovery ChannelMC. Les timbres ont été dévoilés aujourd'hui au Vancouver AquariumMD, une initiative d'Ocean WiseMD.

Près de 30 espèces de requins sont indigènes ou fréquentent les eaux canadiennes. Cette émission est consacrée à cinq d'entre eux.

Le requin bleu , originaire de l'Atlantique, est souvent aperçu autour de Terre-Neuve, dans la baie de Fundy et dans le golfe du Saint-Laurent .

, originaire de l'Atlantique, est souvent aperçu autour de Terre-Neuve, dans la baie de Fundy et dans le golfe du . Le requin-taupe bleu , visiteur au Canada , est le plus rapide du monde. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 kilomètres à l'heure, surtout quand il attaque. La limite extrême nord de son aire de migration s'arrête aux Grands Bancs de Terre-Neuve, le long de la plate-forme Néo?Écossaise.

, visiteur au , est le plus rapide du monde. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 kilomètres à l'heure, surtout quand il attaque. La limite extrême nord de son aire de migration s'arrête aux Grands Bancs de Terre-Neuve, le long de la plate-forme Néo?Écossaise. Le requin-pèlerin navigue dans les eaux de l'océan la bouche ouverte pour s'alimenter de krill, de plancton et d'oeufs de poisson. Ce gentil géant a été déclaré espèce en voie de disparition (population du Pacifique) et espèce préoccupante (population de l'Atlantique) par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

navigue dans les eaux de l'océan la bouche ouverte pour s'alimenter de krill, de plancton et d'oeufs de poisson. Ce gentil géant a été déclaré espèce en voie de disparition (population du Pacifique) et espèce préoccupante (population de l'Atlantique) par le Comité sur la situation des espèces en péril au (COSEPAC). Le requin blanc , une espèce menacée, a connu une réduction importante de sa population dans l'océan Atlantique Nord-Ouest.

, une espèce menacée, a connu une réduction importante de sa population dans l'océan Atlantique Nord-Ouest. Le requin du Groenland vit dans les profondeurs des océans Arctique et Atlantique Nord. Comptant au nombre des vertébrés qui vivent le plus longtemps, certains de ces requins peuvent vivre 400 ans.

Les cinq timbres, conçus par Andrew Perro et illustrés par Julius Csotonyi, seront offerts en carnets de 10, en blocs-feuillets regroupant chacun des cinq timbres, en plis Premier Jour officiels et en de spectaculaires planches non coupées de 25 timbres. Les timbres seront émis le 13 juillet et seront offerts dans les bureaux de poste et en ligne. Ils sont maintenant offerts en précommande en ligne à postescanada.ca/achat.

Cliquez ici pour voir les images des timbres et le magazine En détail.

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 15:15 et diffusé par :