MAX Ottawa et ViiV Healthcare lancent la campagne innovante « Spill the Tea »

À l'aide d'une subvention de ViiV, MAX lance un programme d'éducation et de sensibilisation pour aider les gars qui aiment les gars à faire la fête de façon plus sécuritaire

OTTAWA, le 12 juill. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, MAX Ottawa, à l'aide de financement fourni par ViiV Healthcare Canada, lance « Spill the Tea », une nouvelle intervention de santé et de mieux-être destinée aux gais, bisexuels, bispirituels, queer et autres gars qui aiment les gars, qu'ils soient cisgenres ou trans (GBT2Q) de la région d'Ottawa. Cette initiative sera soutenue par le programme de subvention Positive Partnership de ViiV Healthcare.

MAX a marqué ce nouveau partenariat et le début de la campagne d'un an en assemblant 1000 trousses de condoms lors d'un événement où figuraient des VIP de la région, des membres du personnel de ViiV ainsi que des bénévoles.

« Spill the Tea fournira de l'éducation et de la sensibilisation permettant aux gars qui aiment les gars de la région d'Ottawa de faire la fête de façon plus sécuritaire, et les mettre en contact avec de l'information et des ressources, » indique Roberto Ortiz, directeur général de MAX Ottawa. « Le but de Spill the Tea est de favoriser les discussions et de réduire la stigmatisation autour de la consommation de drogues en faisant la fête et de souligner l'importance du dépistage des ITSS et du soutien entre pairs pour les gars qui aiment les gars. »

Il existe plusieurs moyens pour les gars qui aiment les gars de faire la fête et de rencontrer d'autres gars : les bars, les applications mobiles, les sports, l'activisme, le sexe, les drogues. Par contre, étant donné la stigmatisation qui entoure les drogues et le sexe, il y a une énorme barrière aux discussions ouvertes sur la fête et les plaisirs dans cette communauté. Spill the Tea va aider à adresser ces barrières en organisant quatre événements au cours de l'année dans des lieux de rencontre de la région mettant en vedette des drag queens locaux et internationaux afin de fournir un milieu amusant et sécuritaire propice à une initiative de sensibilisation efficace.

« Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec MAX Ottawa sur ce nouveau programme qui favorise des résultats améliorés pour la santé pour les gars qui aiment les gars dans la région d'Ottawa, qu'ils soient atteints du VIH ou non, » explique Sara Leclerc, directrice générale de ViiV Healthcare Canada. « Spill the Tea est un programme de prévention du VIH et de soutien exemplaire pour la région. »

Le lancement de la campagne Spill the Tea, en collaboration avec Fierté dans la Capital, sera tenu le 23 août à 22h, au 27 Club (27 York St). Il mettra en vedette la célèbre drag queen Shea Couleé, une des quatre finalistes de la neuvième saison de RuPaul's Drag Race.

« Spill the Tea consiste en une conversation d'une année entière qui aidera à multiplier la sensibilisation en matière de faire la fête de façon plus sécuritaire, » termine Ortiz. « Il s'agit de conversations importantes, mais, comme nous le verrons lors du lancement, nous pouvons nous amuser en même temps. »

Au sujet de MAX Ottawa

MAX Ottawa est un organisme communautaire qui cherche à maximiser la santé et le mieux-être des gais, bisexuels, bispirituels, queer et autres gars qui aiment les gars, qu'ils soient cisgenre ou trans (GBT2Q) à travers l'éducation, en adressant les inégalités en matière de santé et en offrant des activités qui favorisent la santé et le bien-être. Anciennement l'Initiative pour le mieux-être des hommes gais d'Ottawa, MAX est fier d'être le premier organisme autonome voué à la santé des hommes GBT2Q en Ontario.

Au sujet de ViiV Healthcare Canada

ViiV Healthcare est la seule compagnie dévouée entièrement au développement de traitements pour le VIH afin de continuer de lutter contre le VIH/SIDA et d'améliorer la santé des personnes atteintes par le virus. Pour en apprendre davantage sur ViiV Healthcare et notre soutien de la communauté VIH/SIDA, consultez le www.viivhealthcare.ca.

