Velan Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre 2018/19







MONTRÉAL, 12 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSE:VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mai 2018.

Faits saillants

Chiffre d'affaires de 77,9 millions de dollars américains pour le trimestre

Perte nette 1 de 3,7 million de dollars américains pour le trimestre

Nouvelles affaires de 86,2 millions de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 459,9 millions de dollars américains à la fin du trimestre, dont 164,8 millions de dollars américains de commandes devant être livrées après les 12 prochains mois

Montant net de la trésorerie2 de 47,9 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Périodes de trois mois

closes le 31 mai (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2018 2017



Chiffre d'affaires 77,9 $ 71,1 $ Marge brute 17,7 13,5 Marge brute % 22,7 % 19,0 % BAIIA2 (1,5 ) (2,5 ) BAIIA2 par action ? de base et dilué (0,07 ) (0,12 ) Résultat net (Perte nette)1 (3,7 ) (4,3 ) Résultat net (Perte nette)1 par action ? de base et dilué (0,17 ) (0,20 )

Premier trimestre de 2019 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au premier trimestre de 2018) :

Le chiffre d'affaires a atteint 77,9 millions de dollars, en hausse de 6,8 millions de dollars, ou 9,6%, par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a été affecté positivement par une augmentation des livraisons des opérations nord- américaines, françaises et italiennes de la Société. Malgré la hausse du volume des ventes pour le trimestre, des délais de livraisons sur certaines commandes de projets d'envergures dus à des problèmes liés à des clients, à des problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à des problèmes opérationnels internes ont continué d'être problématique. La concurrence féroce poursuit d'avoir un impact négatif sur les marchés dans lequel oeuvre la société ce qui augmente l'importance de cibler des segments de marché discrets où son savoir-faire en ingénierie et ses capacités de conception agiles peuvent-être un effet de levier pour la croissance future.





Les nouvelles affaires ont atteint 86,2 millions de dollars, une augmentation de 14,0 millions de dollars, ou 19,5 %, par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à un nombre plus élevé de nouvelles affaires pris en charge par les opérations nord-américaine et italiennes de la Société, plus particulièrement dans le secteur du pétrole et du gaz. La Société a également noté une augmentation des nouvelles affaires liés à des appareil de robinetterie non-projet au cours du trimestre.





La Société a terminé la période avec un carnet de commande de 459,9 millions de dollars, une diminution de 4,6 millions de dollars, ou 1,0 % depuis le début de l'exercice courant. Malgré un ratio commandes/chiffre d'affaires positif de 1,11 au cours du trimestre, la diminution du carnet de commande est principalement attribuable à l'affaiblissement du taux de change au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours du trimestre.





Le pourcentage de la marge brute s'est apprécié de 370 points de pourcentage passant de 19,0 % à 22,7 %. L'augmentation du pourcentage de la marge brute est principalement attribuable à une hausse du volume des ventes et a une plus forte proportion de ventes de produits à marge élevée, tel que les pièces de rechanges et les ventes de services. Cependant, la pression persistante sur les prix continu d'entraîner une érosion des marges de la Société, en particulier dans les opérations nord-américaines de la Société.





Les frais d'administration ont totalisé 22,3 millions de dollars, une augmentation de 3,2 millions de dollars, ou 16,8 % par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à des investissements planifiés dans la force de ventes, en ingénierie, et en technologie de l'information ainsi qu'à l'augmentions des frais de transports aux clients.





Le BAIIA 1 s'est chiffré à un montant négatif de 1,5 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, comparativement à un solde négatif de 2,5 millions de dollars, ou 0,12 $ par action, pour l'exercice précédent. L'amélioration de 1,0 million de dollars du BAIIA 1 est principalement attribuable à une hausse du volume des ventes et un pourcentage de marge brute en pourcentage plus élevé.





s'est chiffré à un montant négatif de 1,5 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, comparativement à un solde négatif de 2,5 millions de dollars, ou 0,12 $ par action, pour l'exercice précédent. L'amélioration de 1,0 million de dollars du BAIIA est principalement attribuable à une hausse du volume des ventes et un pourcentage de marge brute en pourcentage plus élevé. La perte nette 1 s'est chiffrée à 3,7 millions de dollars, ou 0,17 $ par action, comparativement à une perte nette 1 de 4,3 millions de dollars, ou 0,20 $ par action pour l'exercice précédent. Malgré un volume des ventes plus élevé et une amélioration des marges, la faiblesse persistante des opérations nord-américaines de la Société à peser sur ses résultats globaux, soulignant la nécessité d'accélérer ses initiatives mondiales de réduction de coûts et de transformation.





s'est chiffrée à 3,7 millions de dollars, ou 0,17 $ par action, comparativement à une perte nette de 4,3 millions de dollars, ou 0,20 $ par action pour l'exercice précédent. Malgré un volume des ventes plus élevé et une amélioration des marges, la faiblesse persistante des opérations nord-américaines de la Société à peser sur ses résultats globaux, soulignant la nécessité d'accélérer ses initiatives mondiales de réduction de coûts et de transformation. À la fin de la période, la Société chiffrait un montant net de la trésorerie 1 de 47,9 millions de dollars, une baisse de 13,1 millions de dollars ou 21,5 % depuis le début de l'exercice courant. Cette diminution est principalement attribuable à des mouvements défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 6,2 millions de dollars, des dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle de 2,5 millions de dollars et des ajouts en immobilisations corporelles de 2,0 millions de dollars. Le montant net de la tresorerie 1 a également été affecté négativement par l'affaiblissement du taux de change au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours du trimestre.





de 47,9 millions de dollars, une baisse de 13,1 millions de dollars ou 21,5 % depuis le début de l'exercice courant. Cette diminution est principalement attribuable à des mouvements défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 6,2 millions de dollars, des dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle de 2,5 millions de dollars et des ajouts en immobilisations corporelles de 2,0 millions de dollars. Le montant net de la tresorerie a également été affecté négativement par l'affaiblissement du taux de change au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours du trimestre. Incidences de change : Compte tenu des taux de change moyens, l'euro s'est apprécié de 12,2 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les profits nets et les nouvelles affaires des filiales européennes de la Société ont représenté une somme plus élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante. Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s'est apprécié de 4,9 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les charges de la Société libellées en dollars canadiens ont représenté une somme plus élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante. L'incidence nette des fluctuations de changes ci-dessus n'a pas été significative sur le perte nette 1 de la Société.



« Bien que nous ayons enregistré une légère amélioration au niveau des ventes trimestrielles et de la marge comparativement à l'exercice précédent, ainsi qu''un ratio commande/chiffre d'affaires positif, nous reconnaissons pleinement la nécessité de transformer notre modèle d'affaires et de redevenir rentable, ce que nous travaillons à accomplir. », a déclaré John Ball, directeur financier de Velan Inc. « Nous mettons également un accent renouvelé sur la préservation de notre trésorerie et de notre fonds de roulement alors que nous gérons cette période difficile. »

Yves Leduc, président et chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Nous croyons que notre orientation stratégique est juste et que nous avons mis-en place de solides fondations pour l'avenir dans un contexte d'environnement commercial en constant évolution. Nous réduisons la complexité lorsque ceci entrave notre capacité de nous améliorer en nous concentrant davantage sur les produits et les marchés ou nous dégageons des marges plus importantes. Comme je l'ai dit en mai, nous travaillons à apporter des changements importants pour améliorer nos résultats d'exploitation. »

Dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,03 $ CA par action, payable le 28 septembre 2018 à tous les actionnaires inscrits le 14 septembre 2018.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre qui aura lieu jeudi, le 12 juillet 2018, à 16 h 30 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-672-0241, code d'accès 21892120. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1?416?626?4100 ou au 1?800?558?5253, code d'accès 21892120.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 338 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte plus de 1 800 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales.

Le terme « BAIIA » est défini comme le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple, plus l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, plus le montant net des charges financières et plus la charge d'impôts sur le résultat. Se reporter à la rubrique « Rapprochements et les mesures hors IFRS » dans le rapport de gestion de la Société, inclus dans son rapport intermédiaire pour le trimestre clos le 31 mai 2018, pour un calcul détaillé de cette mesure.

Le terme « montant net de la trésorerie » est défini comme la trésorerie et des équivalents de trésorerie, plus les placements à court terme, moins la dette bancaire, les emprunts bancaires à court terme et la partie à court terme des emprunts bancaires à long terme. Se reporter à la rubrique « Rapprochements et les mesures hors IFRS » dans le rapport de gestion de la Société, inclus dans son rapport intermédiaire pour le trimestre clos le 31 mai 2018, pour un calcul détaillé de cette mesure.

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net ou la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesure hors IFRS ? Voir l'explication ci-haut.

Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 31 mai Au 28 février 2018 2018 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 969 85 391 Placements à court terme 596 647 Créances d'exploitation 132 076 137 382 Impôt sur le résultat à recouvrer 9 732 8 012 Stocks 172 166 170 790 Acomptes et charges payées d'avance 4 547 4 222 Actifs dérivés 197 604 397 283 407 048 Actifs non courants Immobilisations corporelles 88 395 89 864 Immobilisations incorporelles et goodwill 19 038 20 210 Impôt sur le résultat différé 21 707 22 034 Autres actifs 435 1 037 129 575 133 145 Total des actifs 526 858 540 193 Passifs Passifs courants Dette bancaire 26 342 20 848 Emprunts bancaires à court terme 1 039 1 074 Dettes d'exploitation et charges à payer 63 217 63 441 Impôt sur le résultat à payer 1 190 2 186 Dividendes à payer 501 1 678 Acomptes de clients 46 423 48 963 Provisions 9 850 10 798 Provision pour garanties d'exécution 31 187 32 655 Passifs dérivés 1 685 1 615 Partie à court terme de la dette à long terme 7 496 8 151 188 930 191 409 Passifs non courants Dette à long terme 13 763 13 978 Impôt sur le résultat à payer 2 033 2 078 Impôt sur le résultat différé 2 694 2 889 Autres passifs 8 315 8 222 26 805 27 167 Total des passifs 215 735 218 576 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Capital social 73 090 73 090 Surplus d'apport 6 061 6 057 Résultats non distribués 252 476 256 668 Cumul des autres éléments du résultat global (25 231 ) (19 790 ) 306 396 316 025 Participations ne donnant pas le contrôle 4 727 5 592 Total des capitaux propres 311 123 321 617 Total des passifs et des capitaux propres 526 858 540 193





Velan Inc. États consolidés du résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes le 31 mai

2018 2017 $ $ Chiffre d'affaires 77 874 71 087 Coût des ventes 60 137 57 596 Marge brute 17 737 13 491 Frais d'administration 22 224 19 139 Autres charges (produits) (16 ) 296 Résultat opérationnel (4 471 ) (5 944 ) Produits financiers 142 128 Charges financières 174 152 Produits financiers (charges financières), montant net (32 ) (24 ) Résultat avant impôt (4 503 ) (5 968 ) Impôt sur le résultat (829 ) (1 382 ) Résultat net de la période (3 674 ) (4 586 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (3 727 ) (4 304 ) Participation ne donnant pas le contrôle 53 (282 ) (3 674 ) (4 586 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base (0,17 ) (0,20 ) Dilué (0,17 ) (0,20 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne et action à droit de 0,02 0,07 vote multiple (0,03 $ CA ) (0,10 $ CA ) Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple De base 21 621 935 21 665 337 Dilué 21 621 935 21 665 337





Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes le 31 mai

2018 2017 $ $ Résultat global Résultat net de la période (3 674 ) (4 586 ) Autres éléments du résultat global Ajustement au titre des différences de conversion liées à des établissements

étrangers dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie de présentation

(dollar américain) (5 432 ) 6 273 Résultat global (9 106 ) 1 687 Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (9 168 ) 1 926 Participation ne donnant pas le contrôle 62 (239 ) (9 106 ) 1 687





Velan Inc. États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Nombre d'actions Capital social Suplus d'apport Cumul des

autres éléments

du résultat global Résultats

non distribués Total Participation

ne donnant

pas le contrôle Total des

capitaux propres Solde au 28 février 2018 21 621 935 73 090 6 057 (19 790 ) 256 668 316 025 5 592 321 617 Resultat net de la période - - - - (3 727 ) (3 727 ) 53 (3 674 ) Autres éléments du

résultat global - - - (5 441 ) - (5 441 ) 9 (5 432 ) 21 621 935 73 090 6 057 (25 231 ) 252 941 306 857 5 654 312 511 Incidence de la rémunération

fondée sur des actions - - 4 - - 4 - 4 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (335 ) (335 ) - (335 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (130 ) (130 ) - (130 ) Participation de donnant

pas le contrôle - - - - - - (927 ) (927 ) Solde au 31 mai 2018 21 621 935 73 090 6 061 (25 231 ) 252 476 306 396 4 727 311 123 Solde au 28 février 2017 21 667 235 73 584 6 017 (35 550 ) 281 343 325 394 6 517 331 911 Resultat net de la période - - - - (4 304 ) (4 304 ) (282 ) (4 586 ) Autres éléments du résultat global - - - 6 230 - 6 230 43 6 273 21 667 235 73 584 6 017 (29 320 ) 277 039 327 320 6 278 333 598 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 9 - - 9 - 9 Rachat d'actions (2 500 ) (27 ) - - (7 ) (34 ) - (34 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 163 ) (1 163 ) - (1 163 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (445 ) (445 ) - (445 ) Solde au 31 mai 2017 21 664 735 73 557 6 026 (29 320 ) 275 424 325 687 6 278 331 965





Velan Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes le 31 mai

2017 2016 $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (3 674 ) (4 586 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties)

de trésorerie liées aux activités d'exploitation 3 550 5 345 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (6 205 ) (10 862 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation (6 329 ) (10 103 ) Activités d'investissement Placements à court terme 51 (524 ) Ajouts aux immobilisations corporelles (2 012 ) (1 587 ) Ajouts aux immobilisations incorporelles (96 ) (147 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 10 59 Variation nette des autres actifs 527 55 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'investissement (1 520 ) (2 144 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne

et d'actions à droit de vote multiple (1 642 ) (1 631 ) Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle (927 ) - Rachat d'actions - (34 ) Emprunts bancaires à court terme (35 ) (255 ) Augmentation de la dette à long terme 607 - Remboursement de la dette à long terme (662 ) (738 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (2 659 ) (2 658 ) Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie (2 408 ) 3 298 Variation nette de la trésorerie au cours de la période (12 916 ) (11 607 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 64 543 76 227 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 51 627 64 620 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 969 87 360 Dette bancaire (26 342 ) (22 740 ) 51 627 64 620 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (36 ) (19 ) Impôt sur le résultat reçu (payé) (1 933 ) (1 552 )

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Yves Leduc, Président et Chef de la direction

ou

John D. Ball, Directeur financier

Tél. : 514-748-7743

Téléc. : 514-748-8635

Web : www.velan.com

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 15:33 et diffusé par :