Douze projets permettront de créer plus de 50 emplois dans dix entreprises en pleine expansion de Gaspé







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 2,5 millions pour concrétiser des projets d'investissement évalués à près de 10 millions de dollars.

GASPÉ, QC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

En 2017, le gouvernement du Canada s'est doté d'un plan ambitieux pour soutenir le dynamisme entrepreneurial par des initiatives concrètes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Grâce à des appuis financiers du gouvernement du Canada totalisant 2 693 822 $, Eocycle Technologies inc., Plaquettes de frein haute performance B.B. inc., Econergie GPmm inc., O'Dwyer Micro-Distillerie Gaspésienne inc., Chantier Naval Forillon inc., Travaux sur cordes Suspendem inc., Les Produits Tapp Inc., Hôtel Baker Ltée, ML6 inc. et la Microbrasserie Cap Gaspé mettront de l'avant des projets d'investissement évalués à près de 10 millions de dollars.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires de mener à bien divers types de projets : démarrage, augmentation de capacité de production, accroissement de la productivité, commercialisation axée sur l'innovation et acquisition d'équipement. On prévoit que ces projets mèneront à la création de plus de 50 emplois de qualité dans la région.

Citations

« Je suis fière de l'appui financier du gouvernement du Canada à ces dix entreprises de Gaspé qui se démarquent par leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation. Ces contributions leur permettront de continuer à se développer et à générer de la croissance économique et des emplois de qualité. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en encourageant des projets de démarrage ou de commercialisation de produits et de développement de marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi de savoir que ces projets contribueront à la création de plus de 50 emplois de qualité en Gaspésie. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. L'année 2018 marque le 50 e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Pour plus de précisions sur les 12 projets, veuillez consulter le document d'information.

Document d'information





Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Eocycle Technologies inc. Contribution remboursable de 1 500 000 $ sur un investissement total de 5 785 126 $ Le projet vise l'expansion des marchés et l'augmentation de la capacité de production d'Éocycle par le développement d'une génération 2.0 de son éolienne de 25 kW et l'aménagement de l'usine, qui permettra la production commerciale des produits développés, ainsi que par la mise en place d'une éolienne qui servira de banc d'essai et de vitrine technologique. Éocycle conçoit et fabrique des éoliennes innovantes de petite puissance pour la production en mode « distribué ». L'entreprise opère son usine de production et son centre d'excellence pour le développement et l'essai de nouveaux produits à Gaspé. Cette usine est responsable de la fabrication du coeur de l'éolienne issu d'une technologie brevetée, soit son alternateur à aimants permanents, ainsi que de l'assemblage des nacelles. Éocycle emploie 11 personnes dont neuf à temps plein. Le projet permettra de créer 16 emplois supplémentaires. Plaquettes de frein haute performance B.B. inc. Contribution remboursable de 188 192 $ sur un investissement total de 780 962 $ Le projet vise le démarrage de Plaquettes de frein haute performance B.B inc. (B.B) par le développement et la mise en oeuvre d'une stratégie de commercialisation de ses produits sur les marchés nationaux et internationaux ainsi que par l'implantation et l'obtention de la certification de la norme internationale ISO 9001. La réalisation du projet permettra la création de trois nouveaux emplois et générera des investissements totaux de plus de 780 000 $. B.B emploie huit personnes dont six à temps plein. L'entreprise se spéciale dans la conception, la fabrication et le reconditionnement de plaquettes de frein à base d'alliage de poudres métallurgiques pour les éoliennes. B.B est le seul fabricant en Amérique du Nord de plaquettes de frein d'éoliennes de grande puissance et s'intègre dans la chaîne de valeurs des grands donneurs d'ordres dans le secteur éolien. Ses plaquettes sont destinées aux manufacturiers de systèmes de frein d'éoliennes d'origine, aux propriétaires de parcs éoliens et aux entreprises d'opération et de maintenance d'éoliennes. Econergie GPmm inc. Contribution remboursable de 175 000 $ sur un investissement total de 530 000 $ Grâce à ce projet, Econergie GPmm inc. pourra innover et prendre de l'expansion en utilisant les technologies numériques pour développer un logiciel de gestion énergétique. Le projet entraînera la création de deux emplois à temps plein d'ici deux ans et près de 14 au total dans la région de la MRC Côte-de-Gaspé d'ici cinq ans. Éconergie GPmm inc. est une firme de consultants spécialisée dans le domaine de la gestion d'énergie. Il s'agit d'une entreprise familiale fondée par Mauril Minville, un retraité d'Hydro-Québec. O'Dwyer Micro-Distillerie Gaspésienne inc. Contribution remboursable de 148 433 $ sur un investissement total de 394 425 $ Le projet consiste à appuyer le démarrage de l'entreprise O'Dwyer par l'automatisation de ses procédés de fabrication et l'augmentation de sa capacité de production afin de pouvoir répondre à la demande. Ce projet d'investissement se chiffre à près de 395 000 $ et conduira à la création d'un nouvel emploi. O'Dwyer est spécialisée dans la création et la production d'alcool à base de saveurs régionales. Le produit offert est novateur et unique puisqu'il s'agit d'un gin aromatisé aux champignons sauvages. Chantier Naval Forillon inc. Contributions remboursables de 338 797 $ sur des investissements totaux de 841 381 $ Le premier projet vise à améliorer la productivité et la performance de Chantier Naval Forillon inc. (CNF) par l'acquisition d'une table à découper et d'un dépoussiéreur, la mise en place d'une dalle de ciment pour accueillir le dépoussiéreur et la réalisation de travaux électriques afin d'alimenter la table. À moyen terme, trois emplois seront créés à la suite de la réalisation du projet. Le deuxième projet vise à concevoir et fabriquer un prototype de homardier de nouvelle génération, en aluminium et doté d'une propulsion hybride (thermique - électrique). Ce prototype servira de démonstrateur pour constituer un premier cahier de commandes et ainsi créer une nouvelle ligne de production. Fondé en 1952, sous le nom de Gaspé Shipbuilding, le CNF se spécialisait dans la construction et la réparation des bateaux de pêche côtière. Aujourd'hui, le CNF vise à diversifier ses marchés, mais sa vocation demeure la même : construire et réparer des bateaux sécuritaires et adaptés qui permettent aux armateurs de prendre la mer en toute tranquillité. Le CNF offre aussi des services d'ingénierie, d'architecture navale, de soudure, de finition intérieure, d'appareillage, de sablage et de peinture. Travaux sur cordes Suspendem inc. Contribution remboursable de 115 400 $ sur un investissement total de 445 530 $ Le projet vise l'amélioration de la performance de Suspendem par l'acquisition d'équipements supplémentaires et technologiques, et par l'embauche et la formation de ressources afin de mettre en place un nouveau département mécanique. En plus de créer neuf emplois, la réalisation du projet permettra à l'entreprise d'élargir son offre de services afin de poursuivre sa croissance au sein de la chaîne de valeur des grands donneurs d'ordres de l'industrie éolienne canadienne. Suspendem est une entreprise de services à valeur ajoutée intégrée à la filière de l'énergie éolienne. Précisément, elle offre des solutions spécialisées en inspection, maintenance et réparation d'éoliennes. Les Produits Tapp inc. Contribution remboursable de 75 000 $ sur un investissement total de 282 000 $ Le projet vise l'augmentation de la productivité et l'expansion des Produits Tapp) grâce à l'acquisition d'équipements spécialisés qui permettront d'augmenter le niveau d'automatisation de sa chaîne de production. Ce projet générera des investissements totaux de 282 000 $. Contribution remboursable de 40 000 $ sur un investissement total de 132 800 $ Le projet vise à améliorer la productivité et à soutenir l'expansion de l'entreprise grâce à l'acquisition d'équipements de fermentation et de manutention ainsi qu'à l'amélioration des aires d'entreposage. Le projet permettra aux Produits Tapp d'augmenter sa capacité de production et de prolonger la période d'emploi d'un des postes saisonniers. Il contribuera également à la diversification économique du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Produits Tapp est une entreprise spécialisée dans la transformation de légumes biologiques lactofermentés. Elle produit six variétés de choucroute et, depuis peu, du kimchi, un mets traditionnel coréen composé de piments et de légumes lactofermentés. En opération depuis maintenant 23 ans, l'entreprise produit actuellement 200 tonnes de légumes lactofermentés par année et compte 12 employés. Hôtel Baker Ltée (anciennement Hôtel des Commandants) Contribution remboursable de 57 000 $ sur un investissement total de 285 000 $ Le projet vise l'augmentation de la productivité et l'expansion de l'Hôtel Baker par la réalisation de travaux d'immobilisation qui bonifieront son offre touristique. Précisément, il permettra d'améliorer la qualité de 68 des 70 salles de bain des unités d'hébergement de l'établissement. Ce projet d'expansion nécessitera des investissements de 285 000 $. L'Hôtel Baker comprend complexe hôtelier de 70 unités et un centre de congrès pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes. Classifié quatre étoiles et ouvert à l'année, l'établissement offre aussi un service de restauration. ML6 inc. Contribution remboursable de 36 000 $ sur un investissement total de 145 085 $ Le projet vise l'expansion de l'entreprise ML6 inc. par le développement et la mise en oeuvre d'une stratégie de commercialisation au Canada et aux États-Unis. Le projet permettra aussi de à concevoir et mettre en ligne une plateforme logicielle de gestion intégrée des données d'inspection et de réparation de pales d'éoliennes, le « WindHub », qui sera accompagnée d'applications mobiles. La réalisation du projet permettra de créer un nouveau poste qui consistera à offrir un support aux utilisateurs et à entretenir la plateforme. ML6 emploie deux personnes à temps plein. Depuis ses débuts, l'entreprise se spécialise dans le développement d'applications logicielles (mobiles et web) destinées au support des activités d'entretien et de maintenance pour l'industrie de l'énergie éolienne. Elle a pour mission de créer des solutions innovantes, accompagnées d'un support technique, qui favorisent la productivité et la rentabilité des entreprises. Microbrasserie Cap Gaspé Contribution remboursable de 20 000 $ sur un investissement total de 60 000 $



Le projet vise l'amélioration de la productivité et l'augmentation de la capacité de production de la Microbrasserie Cap Gaspé grâce à l'acquisition d'équipements brassicoles. Le projet contribuera à la consolidation des six emplois actuels et à la création de deux emplois à temps partiel. Cette entreprise en démarrage a pour mission de brasser de la bière de qualité, Elle se démarque en utilisant des ingrédients locaux, ce qui lui permet d'offrir un nouveau produit du terroir. En résumé Nombre de projets : 12 Nombre d'emplois créés : 51 Contributions de DEC : 2 693 822 $ Investissements totaux générés par ces projets : 9 682 309 $

