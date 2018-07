Diffusion en direct de la finale de la Coupe du monde de soccer FIFA 2018 au Parc Jean-Drapeau







MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - L'excitation sera à son comble ce dimanche 15 juillet au parc Jean-Drapeau, alors que sera présentée en direct sur écran géant, la finale de la Coupe du monde de soccer FIFA 2018, opposant la France et la Croatie.

Cet événement spécial viendra pimenter la dernière journée des festivités des Week-ends du monde, présentés par Loto-Québec, qui ouvriront leurs portes exceptionnellement à 10 h ce dimanche pour accueillir les amateurs de ballon rond. La diffusion en plein air débutera à 11 h au parterre de l'île Notre-Dame dans une ambiance survoltée, où seront déjà réunies plusieurs communautés de Montréal afin de prôner l'échange et le partage des cultures.

Tout est en place pour une célébration sportive des plus animées : concessions alimentaires offrant des plats goûteux et diversifiés, musiques du monde, bar, écran géant, animation, en plus du soleil qui promet d'être au rendez-vous.

« Quelle belle façon de clore les Week-ends du monde que de diffuser en direct le plus grand événement sportif de l'année, en compagnie d'amateurs de sport, de culture, de musique et de plein air. Il y aura une belle ambiance ce week-end au Parc », a déclaré M. François Cartier, directeur marketing, communications et développement commercial du parc Jean-Drapeau.

« Nous invitons les Montréalais et Montréalaises à venir nombreux au parc Jean-Drapeau pour assister à la finale de la Coupe du monde de soccer, dimanche. Ce sera le moment de se rassembler entre amis ou en famille pour célébrer le dernier match de cette grande épreuve sportive qui a fait vibrer Montréal au cours des dernières semaines », a déclaré Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la mairesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Un deuxième week-end de célébrations

En plus de la diffusion de la finale de la coupe du monde, une programmation des quatre coins du monde attend les festivaliers en ce deuxième week-end de festivités les 14 et 15 juillet, de 12 h à 22 h samedi et de 10 h à 22 h dimanche. Cet événement gratuit bien établi dans le paysage montréalais rassemble, dans une ambiance des plus joyeuses, la diversité culturelle de Montréal avec de la danse, de la musique et des découvertes culinaires pour petits et grands.

Le samedi 14 juillet, l'Amérique latine est à l'honneur alors que le Festival péruvien et le Festival vénézuélien feront vibrer les foules en présentant des spectacles de musique, costumes folkloriques et danses traditionnelles des plus chatoyants. En plus des rythmes chauds latins, les festivaliers sont invités à venir célébrer l'Afrique lors de cet événement musical incomparable, où plusieurs artistes internationaux se partageront la scène et vous feront vibrer alors que le Congo et le Cameroun seront à l'honneur.

Le dimanche 15 juillet, c'est au tour du Festival national de la Colombie et au Festival du Jasmin tunisien de prendre part à la fête et de vanter leur culture avec de nombreux artistes invités. En grande finale à 18 h, le Carnaval d'été brésilien en mettra plein la vue avec les danseuses de samba et leurs costumes hauts en couleur, au rythme des percussionnistes pour un spectacle époustouflant.

Les Week-ends du monde proposent aussi une foule d'activités interactives, incluant la Fiesta Latina Météomédia, des ateliers de percussions et une caravane beauté. Une programmation spécialement conçue pour les familles, qui saura divertir les petits, incluant entre autres, des spectacles pour enfants, des cours de hip-hop et des ateliers de mains de cire, saura divertir les petits.

Partez à la découverte de nouvelles saveurs

Les Week-ends du monde, c'est aussi le rendez-vous par excellence pour découvrir le monde en quelques bouchées. Commencez votre journée en égayant vos papilles à la Place des Saveurs TV5, où des plats d'ici et d'ailleurs sont proposés. Poursuivez ensuite votre périple culinaire sur le site de chacune des communautés culturelles pour déguster des plats typiques de leur pays.

