Les services de santé électroniques évitent aux Canadiens bien des visites inutiles chez le médecin et génèrent une valeur importante pour le réseau de la santé

Les dossiers de santé personnels et autres services électroniques procurent chaque année de 106 à 134 millions de dollars en valeur au réseau de la santé

TORONTO, le 12 juill. 2018 /CNW/ - Quand les patients ont accès en ligne à leurs dossiers de santé personnels (DSP) et à des services de santé électroniques, tant les Canadiens que le réseau de la santé en bénéficient. C'est ce que révèle une nouvelle étude réalisée par la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) pour le compte d'Inforoute Santé du Canada.

Selon cette étude, à leurs taux d'adoption actuels, ces technologies de santé numériques permettent aux Canadiens d'économiser collectivement de 119 à 150 millions de dollars chaque année en leur évitant des absences du travail, de même que des frais de déplacement et d'autres coûts engendrés par une visite chez le médecin.

Le réseau de la santé en profite aussi. Telles qu'elles sont utilisées présentement, ces technologies génèrent des avantages pour le réseau de la santé évalués entre 106 et 134 millions de dollars. En effet, l'accès des patients à leurs renseignements médicaux et la capacité pour eux de communiquer électroniquement avec leur équipe de soins éliminent bien des appels téléphoniques et des consultations inutiles chez le médecin et bon nombre de visites à l'urgence. De plus, l'accès aux DSP permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs médicales.

Le tableau ci-dessous montre la valeur que certains services de santé électroniques procurent déjà au réseau de la santé et aux Canadiens.

Service (Taux d'adoption

actuels) Définition Valeur annuelle

actuelle pour le

réseau de la santé Valeur annuelle

actuelle pour les

patients Visualisation

électronique (De 7 à 8 %) Service permettant de voir son DSP en ligne De 81 à 96 M$ De 36 à 39 M$ Visite électronique (De 5 à 8 %) Communication par courriels ou textos avec un professionnel

de la santé De 6 à 15 M$ De 26 à 42 M$ Visite virtuelle (De 3 à 4 %) Vidéoconférence en direct avec un professionnel de la santé De 1,8 à 2,3 M$ De 14 à 18 M$ Renouvellement

d'ordonnances

électronique (De 10 à 12 %) Demande électronique

de renouvellement d'une

ordonnance De 18 à 20 M$ De 42 à 50 M$ Valeur totale

De 106 à 134 M$ De 119 à 150 M$

Ces avantages sont considérables, et nul doute qu'ils augmenteront à mesure que les DSP et les services de santé électroniques prendront de l'essor au Canada. À l'heure actuelle, les taux d'accessibilité et d'utilisation sont relativement bas, soit entre 3 et 12 %. Or, quand ils atteindront 50 %, la valeur des avantages pour les Canadiens et le réseau de la santé bondira également. En effet, si les taux d'adoption passaient à 50 %, la valeur générée pour le réseau de la santé se chiffrerait entre 720 et 746 millions de dollars, auxquels s'ajouteraient 940 millions de dollars pour les patients.

Qui plus est, les Canadiens qui ont accès à leurs renseignements médicaux et à des services de santé électroniques en profitent doublement, car outre la valeur que cela leur procure, ils se sentent plus à même de s'occuper de leurs problèmes de santé et estiment avoir une meilleure communication avec leur équipe de soins. D'ailleurs, un certain nombre d'évaluations récentes de projets canadiens font ressortir les avantages suivants pour les patients

Amélioration de l'exactitude de l'information sur la santé

Discussions plus éclairées avec leur médecin

Plus susceptibles de renouveler leurs ordonnances à temps

Meilleure autogestion des maladies chroniques

« Les investissements dans les dossiers de santé personnels et les services de santé électroniques se traduisent par des avantages énormes pour les Canadiens et le réseau de la santé, explique Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada. Et il va de soi que ces avantages se multiplieront à mesure que l'adoption de la santé numérique s'accélérera. »

Vous trouverez l'étude à www.infoway-inforoute.ca/etude-DSP.

