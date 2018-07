OSMO et Montréal Inc. sélectionnés comme pôle régional montréalais d'innovation







MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - OSMO et Montréal inc. sont fiers d'annoncer que leur candidature conjointe a été retenue dans le cadre de l'appel de projets du gouvernement du Québec pour la création de pôles régionaux d'innovation, et ce pour la région de Montréal. Cette annonce a été faite hier par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, lors d'une allocution livrée dans le cadre du Startupfest à Montréal.

«?Nous devons encourager et permettre l'innovation aux quatre coins du Québec en laissant émerger un nouveau modèle de développement régional qui n'est pas dicté par le gouvernement. Nous voulons mettre toutes nos régions encore davantage en mode innovation, chacune selon ses réalités, ses créneaux, ses leaders et ses choix. Depuis 2014, le Québec va mieux et nos régions ont un nouvel élan. Aujourd'hui, nous profitons de celui-ci pour bâtir un nouveau Québec qui voit et fait les choses autrement. Je salue la vision du nouveau pôle régional d'innovation de Montréal, qui positionne les entrepreneurs montréalais au centre de l'équation, de façon à favoriser l'accès aux services qui leur sont destinés.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Partageant une vision et des valeurs communes, OSMO et Montréal inc. conjugueront leurs forces respectives pour créer un projet porteur, positionnant les startups et l'entrepreneur au centre de l'équation. L'expérience et les expertises cumulées d'OSMO et Montréal inc. leur permettront de mobiliser les startups, les organismes de l'écosystème, les universités, la communauté d'affaires, et de les faire rayonner à l'international.

« Je suis très heureux que nous ayons été sélectionnés pour jouer ce rôle de pôle d'innovation. Nous avons la ferme conviction que la collaboration entre OSMO et Montréal inc. saura être bénéfique pour l'écosystème. Notre partenariat démontre la nécessité de la collaboration et de la « coopétition » pour créer un écosystème plus performant. En plus de partager un ADN de startups et d'être ancrés dans la communauté, nos deux organismes se complètent très bien. OSMO est au coeur du développement de l'écosystème startup depuis 2009. Depuis sa création, l'organisme a établi un pont entre les communautés francophones et anglophones, le virtuel et le physique, les fondateurs de startups et le secteur du capital de risque. Nous allons continuer de jouer ce rôle », souligne Patrick Gagné, PDG en résidence d'OSMO.

« Depuis 22 ans, nous connectons les meilleures startups d'ici avec le Montréal inc. C'est cette capacité à mobiliser les gens d'affaires montréalais au bénéfice des entrepreneurs et à collaborer avec les joueurs de l'écosystème que nous souhaitons mettre à profit pour le nouveau pôle d'innovation. Notre vision, partagée avec OSMO, est celle d'un écosystème reconnu à l'échelle mondiale, facile à naviguer pour les startups, axé sur leurs besoins, maximisant les partenariats entre les organisations et multipliant les connexions avantageuses pour tous. Nous voulons apporter notre contribution afin de renforcer et faire rayonner un écosystème de startups dont nous serons tous fiers de faire partie », ajoute Liette Lamonde, directrice générale de Montréal inc.

« Montréal est un terreau fertile pour les startups. Près de 2 600 jeunes pousses sont sur notre territoire et une quarantaine d'incubateurs, d'accélérateurs et de centres entrepreneuriaux favorisent leur développement. Et évidemment, PME MTL, le réseau d'accompagnement et de financement des entreprises montréalaises. À cet écosystème s'ajoute aujourd'hui un nouveau pôle d'innovation consacré aux startups qui fera de Montréal un territoire encore plus attractif et encourageant la synergie entre ses acteurs », indique madame Laurence Lalonde Lavigne, Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie.



À titre de pôle régional de la région de Montréal, une contribution financière de 400 000$ sera versée annuellement à ce nouveau pôle régional pour le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

À propos d'OSMO

La Fondation OSMO est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de pourvoir au développement de l'écosystème des entreprises en démarrage montréalaises et d'assurer que Montréal se retrouve au top 20 de l'écosystème mondial des entreprises. Sa première initiative fut de créer la Maison Notman, espace physique unique pour accompagner les startups et l'entreprenariat. Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.osmomtl.org.

À propos de la Fondation Montréal inc.

La Fondation Montréal inc. propulse vers le succès les jeunes entrepreneurs montréalais les plus prometteurs par des bourses, par l'accès à un réseau d'affaires de haut niveau et par l'expertise de gens d'affaires bénévoles chevronnés. La Fondation Montréal inc. remet annuellement plus de 700 000$ en bourses, sans prise de participation, offre aux jeunes entrepreneurs des services à la carte personnalisés et leur ouvre les portes du Montréal inc. grâce à son vaste réseau de 450 bénévoles d'affaires. La Fondation Montréal inc. est un modèle unique de philanthropie d'affaires à fort impact économique. Elle est financée à 80% par le secteur privé et a contribué, depuis 1996, à créer plus de 900 entreprises. www.montrealinc.ca

SOURCE Fondation OSMO

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 13:41 et diffusé par :