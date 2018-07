Dashang Group lance Tiangou Net, une application de shopping numérique, et rend le shopping plus facile







SHENYANG, Chine, 12 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Fin juin cette année, la Chambre générale de commerce de Chine a divulgué les 100 meilleurs détaillants du pays en 2017. Dashang Group figurait dans le trio de tête, juste derrière Tmall et JD. Groupe de grands magasins le plus important du Nord-Est de la Chine, Dashang Group a lancé Tiangou Net, une application de shopping numérique dans le but de faciliter les achats.

Si vous faites vos courses en Chine du Nord, l'appli vous permettra de trouver facilement une place pour vous garer dans de nombreuses villes. Si vous n'êtes pas satisfaits du prix des vêtements que vous avez choisis, vous pouvez charger une photo correspondante sur l'appli et recevoir ensuite ponctuellement des messages pour des réductions de prix. Les vendeurs prendront des photos ou des vidéos de différents éléments et produits intéressants du magasin afin que vous ne ratiez pas vos articles préférés. Grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez également parler à un robot faisant office de guide shopping dans la galerie marchande pour obtenir toutes les informations que vous souhaitez

Dashang Group possède plus de 400 magasins et grands magasins dans plus de 80 villes de grande et moyenne taille, ce dans 15 provinces. Grâce à l'appli Tiangou Net, les grands magasins traditionnels se transforment en grands magasins du futur. Entre 2014 et 2017, Tiangou Net a permis à plus de 10 millions d'utilisateurs de réaliser des transactions à hauteur de 30 milliards de yuans, devenant ainsi l'une des entreprises de commerce en ligne les plus importantes de Chine.

Durant la première moitié de 2018, Tiangou Net a continué à connaître une croissance rapide, avec la réalisation par les membres de transactions électroniques d'un montant de 20 milliards de yuans. Parmi ces transactions, 2,5 milliards de yuans ont été payés via Tiangou Net.

Contrairement à Tmall et à JD, Tiangou Net s'engage à promouvoir l'intégration en profondeur de l'industrie alimentaire traditionnelle à Internet. La mission de Tiangou Net est d'aider des dizaines de milliers de grands magasins en Chine à s'équiper pour l'avenir, une mission qui a été reconnue et saluée par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine (MOFCOM).

Selon Liu Sijun, président de Dashang Group, Dashang Group et Tiangou Net transformeront l'entreprise traditionnelle et accélèreront la révolution au sein de l'entité économique en créant de point en point une plateforme de commerce électronique numérique et intelligente et en encourageant les innovations technologiques dans l'écosystème des flux de big data.

Fondé en 1995, Dashang Group n'a eu de cesse d'honorer sa maxime « nos produits doivent être les meilleurs ». C'est cette croyance qui pousse également Dashang Group à rechercher dans le monde les produits de la meilleure qualité qui soit pour les faire entrer sur le vaste marché de Chine et en faire profiter des centaines de millions de clients chinois. Dashang Group a ainsi déjà fait connaître en Chine les viandes de boeuf Wagyu d'Australie et Black Angus, les cerises et les pommes de Tasmanie, le vin français Château Largo et la bière allemande.

Niu Gang, président du conseil, affirme que Dashang Group espère à l'avenir apporter davantage de produits de haute qualité et fournir aux clients chinois des services marqués par une plus grande attention, un plus grand confort et une plus grande commodité.

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 13:38 et diffusé par :