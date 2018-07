Le ministre MacAulay annonce un investissement de 6,3 millions de dollars afin de maintenir les producteurs canadiens de grandes cultures à l'avant-garde







SASKATOON, le 12 juill. 2018 /CNW/ - Les terres agricoles productives du Canada constituent un atout important pour nos vaillants agriculteurs, une ressource stratégique essentielle pour le maintien de la sécurité alimentaire mondiale et la rentabilité continue du secteur. Depuis les 35 dernières années, la surface cultivée moyenne par exploitation au Canada a doublé, ce qui représentait plus de 90 millions d'acres en 2016, ou près de 60 % de la superficie agricole totale. La recherche joue un rôle essentiel pour le maintien et la gestion de la production agricole canadienne.

Aujourd'hui, le ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lawrence MacAulay, a annoncé un investissement maximal de 6,3 millions de dollars destinés à la Western Grains Research Foundation pour une grappe sur l'agronomie intégrée des cultures de cinq ans dans le cadre du Programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture. Grâce à une contribution de l'industrie pouvant atteindre 2,7 millions de dollars, un montant maximal de 9 millions de dollars sera versé à la recherche en agronomie pour la production de cultures multiples et de cultures intégrées qui aideront les producteurs à demeurer à l'avant-garde.

L'agronomie, ou la science et la pratique de la production des cultures et de la gestion des terres agricoles, regroupe les connaissances sur l'interaction entre les végétaux, les sols, les insectes, les microorganismes et le climat dans une région donnée. La recherche réalisée dans le cadre de cette grappe scientifique mettra l'accent sur la résilience aux changements climatiques, sur l'amélioration de la durabilité des cultures dans les systèmes culturaux de cultures multiples ou de cultures uniques, ainsi que sur le transfert des connaissances et des technologies. Il s'agit de la première grappe agroscientifique qui porte uniquement sur la recherche en agronomie.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la tournée « Agriculture canadienne en croissance » du ministre MacAulay, au cours de laquelle il rencontrera des agriculteurs, des transformateurs et des dirigeants de l'industrie, il participera aussi à des événements agricoles dans les régions rurales d'un bout à l'autre du pays, afin de recueillir les points de vue sur les moyens de saisir de nouvelles possibilités de croissance dans le secteur.

« La recherche et l'innovation sont des éléments essentiels de la croissance et du maintien de la production agricole au Canada. La demande pour les grains et les autres grandes cultures continue de croître partout dans le monde et le gouvernement du Canada travaille fort pour aider les agriculteurs à répondre à cette demande, aujourd'hui et pour les années à venir, grâce à des investissements stratégiques en science et en recherche de pointe. »

« Les producteurs sont confrontés à de nombreux problèmes d'ordre agronomique qui touchent plusieurs cultures. L'objectif de cette grappe est d'employer une méthode intégrée pour étudier les problèmes d'ordre agronomique pour tous les éléments, dont la santé des sols, la rotation des cultures, l'adaptation aux changements climatiques et la gestion des menaces comme les mauvaises herbes, les insectes et les maladies. Les projets de recherche portent sur bon nombre de ces problèmes d'ordre agronomique et tenteront de trouver des solutions pour lutter contre les menaces à la production, ainsi que continuer le développement de systèmes culturaux durables et résilients. »

Les grandes cultures du Canada représentaient 158,7 millions d'acres en 2016, avec des recettes des cultures pour 2017 s'élevant à 34,1 milliards de dollars.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le Partenariat est fondé sur Cultivons l'avenir 2, l'entente quinquennale précédente qui a pris fin le 31 mars 2018.

Le Partenariat comprend des programmes et des activités visant à renforcer la compétitivité du secteur grâce à la recherche, la science et l'innovation. Dans le cadre du Programme Agri-science, une initiative quinquennale d'un maximum de 338 millions de dollars, le gouvernement appuie les découvertes et les sciences appliquées de pointe ainsi que l'innovation reposant sur les priorités de recherche de l'industrie.

