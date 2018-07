Festivals et événements - Saison été-automne 2018 - Le gouvernement du Québec alloue 25 000 $ à H2O le festival et 73 000 $ au Rodéo du camion







QUÉBEC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à deux événements, soit H2O le festival, qui se tiendra à Amos du 12 au 15 juillet, ainsi que le Rodéo du camion, qui aura lieu à Notre-Dame-du-Nord du 2 au 5 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'aides financières totalisant 98 000 $ pour soutenir l'édition 2018 de ces événements. Un montant de 25 000 $ est attribué à H2O le festival, tandis qu'une somme de 73 000 $ est remise au Rodéo du camion. Les appuis consentis proviennent du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citations :

« Les événements tels que H2O le festival et le Rodéo du camion font partie de ces projets soutenus financièrement par notre gouvernement qui permettent de développer l'offre touristique de nos régions tout en stimulant son économie. J'invite les visiteurs à prendre part aux festivités et à profiter des attractions de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette vaste région constitue une porte d'entrée pour la découverte du Québec en été. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne ces événements uniques, qui animent l'Abitibi-Témiscamingue pendant la saison estivale. En plus d'être rassembleurs, ces derniers font rayonner le dynamisme de notre région. Qui plus est, les recettes touristiques qu'ils engendrent se traduiront par des retombées tant locales que régionales. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Faits saillants :

En 2017, le gouvernement du Québec a augmenté à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et aux événements pour les cinq prochaines années, soit une augmentation de 46 % de l'enveloppe totale.

La bonification de l'aide financière permet :

de financer de nouveaux festivals et événements qui ne sont pas déjà soutenus dans le cadre du programme;



d'assurer le financement des festivals et événements selon leur performance;



de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs;



de favoriser la réalisation de projets novateurs visant le développement du produit, soit par l'ajout d'un aspect caractéristique à la programmation, soit par une innovation particulière.

De plus, le programme contribue :

à soutenir de façon plus marquée la performance touristique et à encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;



à privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;



à appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique relatives aux festivals et aux événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu des frais associés à la réalisation de celles-ci.

