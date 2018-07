Plus de 158 millions de dollars pour améliorer les infrastructures sportives et récréatives pour les familles







QUÉBEC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer la pérennité et la qualité des installations et d'encourager la population à faire de l'activité physique de façon régulière, une aide financière gouvernementale de plus de 158 millions de dollars est allouée pour la réalisation de 231 projets d'infrastructures sportives et récréatives.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale, M. Sébastien Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de son passage à l'Académie Saint-Louis. Pour l'occasion, il était accompagné de M. Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor et de M. Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, président du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et président de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.

Rappelons que cette somme provient d'une enveloppe allouée dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Les projets retenus seront dévoilés au cours des prochaines semaines.



Le ministre Proulx a profité de l'occasion pour annoncer certains projets qui seront réalisés dans la région de la Capitale-Nationale, soit :

la réfection des terrains de tennis à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (65 122 $);

(65 122 $); la construction de vestiaires sportifs extérieurs au Patro Laval inc. (132 037 $);

inc. (132 037 $); l'aménagement du parc de la Chaudière et de son pavillon de services (776 805 $);

la construction d'un complexe sportif à l'Académie Saint-Louis (4 000 000 $);

(4 000 000 $); le réaménagement du terrain de tennis Saint-André (346 224 $);

la rénovation de l'aréna du PEPS de l'Université Laval (534 967 $).

Citations

« Notre gouvernement n'hésite pas à mettre en oeuvre diverses actions, depuis plusieurs années déjà, pour donner à chacun le goût de bouger dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Les investissements que nous faisons dans les infrastructures sportives et récréatives sont une démonstration concrète de l'importance que nous accordons à la santé et à la qualité de vie des familles et de la population. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je me réjouis au plus haut point pour les citoyens et citoyennes de la circonscription de Vanier-Les Rivières, qui bénéficieront d'un nouveau complexe sportif à l'Académie Saint-Louis et du réaménagement du terrain de tennis Saint-André. Il importe d'offrir aux familles et à toute la population des infrastructures modernes et sécuritaires qui leur donneront le goût de bouger. »

Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières

