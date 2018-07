Soutien aux festivals et événements métropolitains - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de films Fantasia







MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 459 000 $ pour soutenir le Festival international de films Fantasia, qui se tient à Montréal du 12 juillet au 2 août 2018.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

De retour pour une 22e année, le Festival international de films Fantasia propose une incursion dans l'univers des films de genre. Riche d'une programmation unique et variée, cet événement majeur attire, année après année, un nombre croissant de cinéphiles et de professionnels du milieu. Reconnu comme l'un des plus grands festivals de sa catégorie en Amérique du Nord, ce rendez-vous culturel jouit d'une forte reconnaissance de l'industrie cinématographique, favorisant ainsi le rayonnement du Québec sur la scène internationale.

« En se consacrant aux films de genre, le Festival international de films Fantasia a fait sa marque au Québec. Constamment en croissance, il a acquis une excellente réputation, autant ici qu'à l'étranger. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce festival qui participe à la reconnaissance de Montréal à titre de haut lieu du cinéma. »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Ce festival fait partie des projets soutenus financièrement par le gouvernement du Québec qui permettent de diversifier l'offre touristique de Montréal, tout en favorisant son rayonnement au Québec et ailleurs dans le monde. Voilà une belle façon de profiter de ce que le Québec a à offrir pendant la saison estivale. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En raison de sa notoriété nationale et internationale, Fantasia contribue au dynamisme de l'industrie cinématographique québécoise. Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer la tenue de cet événement qui, en attirant un public diversifié, témoigne de la vitalité qui caractérise Montréal sur le plan culturel. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 250 000 $ aux organisateurs du festival.

Le ministère du Tourisme leur alloue un montant de 126 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements.

Le Secrétariat à la région métropolitaine, relevant du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, octroie au festival Fantasia un soutien financier de 75 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications confirme un soutien financier de 8 000 $, alloué en vertu du programme Appel de projets Grand écran - développement et sensibilisation des jeunes publics à la culture cinématographique

