Lancement de l'Africa Infrastructure Fellowship programme - Un programme global dédié à la formation des cadres du secteur public en Afrique







SYDNEY et PARIS, July 12, 2018 /PRNewswire/ --

Répondre aux besoins urgents d'investissements et de réformes en matière d'infrastructures

Le programme "Africa Infrastructure Fellowship Program" (AIFP) - une initiative conjointe du Global Infrastructure Hub (une initiative du G20), de la société d'investissement privée Meridiam et du Forum économique mondial (WEF) - a été officiellement lancé par M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a déclaré :

« Lier l'infrastructure et le capital humain, c'est notre cause commune aujourd'hui et nous prendrons notre part dans ce programme ambitieux »

L'AIFP est un programme global d'accompagnement des cadres du secteur public en Afrique, reposant sur un engagement tripartite des gouvernements et administrations africaines, des entreprises privées, du secteur académique et d'un réseau de jeunes fonctionnaires « les fellows ». Ce programme unique visant à renforcer la capacité en maîtrise d'ouvrage permettra d'accélérer le déploiement d'infrastructures, enjeu crucial sur l'ensemble du continent africain.

Le lancement de l'AIFP intervient alors que deux nouveaux rapports ont été publiés la semaine dernière par le Global Infrastructure Hub révélant un besoin urgent d'investissements et de réforme dans les infrastructures dans 10 pays du Global Compact with Africa pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies pour l'accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'électricité d'ici 2030.

Le Directeur général du Global Infrastructure Hub, Chris Heathcote, a déclaré qu'en dépit des efforts en cours, attirer des investissements du secteur privé en Afrique reste un défi majeur et un obstacle à la réalisation des ODD des Nations Unies.

"Pour répondre aux objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies et aux exigences de l'accélération de la croissance économique et démographique sur le continent africain, nous prévoyons que ces pays devront dépenser 7,6 milliard de dollars (américains) d'ici 2040. Notre analyse prévoit que le continent investira 4,3 milliards de dollars selon les tendances actuelles, exposant un écart d'investissement de 3,3 milliards de dollars, soit 43 %.

"Les investisseurs n'investiront que dans les pays où les conditions du marché sont favorables, et notre objectif est d'aider à créer un environnement propice à l'investissement du secteur privé dans l'infrastructure.

Le PDG de Meridiam, Thierry Déau, a ajouté "En tant qu'investisseurs de long terme, nous savons que la réussite d'un projet repose sur d'excellentes synergies entre le secteur privé et le secteur public. Nous avons choisi d'accompagner l'AIFP, convaincus que cette organisation agile basée sur des engagements forts des parties prenantes est l'outil parfait pour accélérer le déploiement d'infrastructures durables en Afrique. "

Etaient présents également lors de ce lancement officiel des représentants du secteur privé européen, actifs en Afrique (EDF, Schneider Electric, Siemens, Suez, Engie, Acciona, Vinci, Bouygues...), ainsi que des officiels de pays africains (Ghana, Ouganda, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire...).

« Ce programme va dans le sens des initiatives conduites dans le cadre du Conseil Présidentiel pour l'Afrique (CPA) pour promouvoir la ville durable. Nous savons combien il est indispensable de renforcer les capacités pour accompagner le développement économique durable », Diane Binder, Directrice adjointe du développement international du groupe Suez et membre du CPA.

« Au Sénégal, nous avons une capacité d'absorption, il nous manque une capacité de structuration. Nous sommes prêts à nous engager dans ce programme, pour aller de plus en plus vers du développement de projets et dépasser le stade d'étude de projets », Ibrahima Kane, Directeur Général du Fonds Souverain d'Investissements stratégiques du Sénégal.

L'Afrique a la plus forte croissance démographique au monde, et un certain nombre de ses pays se classent très haut en termes de croissance économique, mais ces pays ont aussi la plus faible croissance du stock d'infrastructures.

L'AIFP sera un programme de renforcement des compétences d'une durée de six mois qui donnera aux participants une solide compréhension des montages et modes de financement de projets d'infrastructure, de la gouvernance et du rôle du secteur privé dans ces projets.

Le programme offrira aux participants une formation théorique et pratique, des occasions de travailler au sein de grandes entreprises du secteur privé et mènera à la constitution d'un réseau solide d'experts techniciens de l'infrastructure à travers l'Afrique.

Pour plus d'informations : https://www.gihub.org/aifp

About the Global Infrastructure Hub

Launched in 2014 by the G20, the Global Infrastructure Hub is an organisation dedicated solely to infrastructure in both developed and emerging markets. The global challenge remains acute given population growth, increasing urbanisation, and a need to replace ageing infrastructure. We are helping governments unlock trillions of dollars in private investment to fund much-needed public infrastructure, creating productive economies and more liveable cities. We work with both public and private sectors to facilitate knowledge-sharing, highlight reform opportunities, support the adoption of leading practices and help to build the global pipeline of quality, bankable infrastructure projects. We are independent and provide all our tools and services on an open and free to access platform.

For more information, visit: http://gihub.org

A propos de Meridiam:

Meridiam a été fondé en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement d'intérêts entre le secteur public et le secteur privé pouvait apporter des solutions décisives aux besoins collectifs de la communauté. Meridiam est une société indépendante, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets publics d'infrastructures, à long terme et de manière durable. Avec des bureaux à New York, Paris, Toronto, Luxembourg, Istanbul, Vienne, Addis Abeba et Dakar, Meridiam gère actuellement 6,2 milliards d'euros d'actifs et plus de 60 projets sont en cours de développement, de construction ou d'opération. http://www.meridiam.com

A propos du AIFP

Le Global Infrastructure Hub, le Forum économique mondial (WEF) et Meridiam se sont associés pour créer l'Africa Infrastructure Fellowship Program (AIFP). Il s'agit d'une initiative unique visant à aider les gouvernements africains à renforcer leurs compétences en matière d'achat d'infrastructures en formant les fonctionnaires en charge de cette mission, dans le but d'attirer davantage d'investissements du secteur privé en Afrique.

Les composantes du programme seront adaptées aux besoins de chaque pays, mais l'AIFP se composera essentiellement des éléments suivants :

1) Introduction de 3 jours à l'achat d'infrastructures et au networking avec les pairs (fourni par GI Hub).

2) Tutorat et examen dans le cadre du cours de certification PPP des MDBs.

3) Cours intensif de deux semaines sur l'acquisition d'infrastructures (dispensé par des universités sélectionnées).

4) Placement de 2 mois dans l'équipe d'infrastructure d'une entreprise du secteur privé.

5) Soutien pendant les 12 mois suivant le programme, qui comprend entre autres les événements semestriels liés à l'AIFP organisés par le GI Hub.

