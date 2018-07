Véhicules hors route - La ministre Véronyque Tremblay inaugure le sentier de VTT Trans-Québec 50







SAGUENAY, QC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, a donné le coup d'envoi officiel au sentier de VTT Trans-Québec 50 qui relie les régions de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ce sentier qui traverse la réserve faunique des Laurentides rend la circulation des VTT plus sécuritaire sur ce vaste territoire tout en favorisant la cohabitation harmonieuse entre les différents usagers.

L'aménagement de ce sentier selon les normes et la réglementation en vigueur a nécessité un investissement total de 703?950 $. Il a bénéficié d'un soutien financier de 294?400 $ du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports par l'entremise du volet I : Infrastructures, du Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures et protection de la faune.

Citations

«?Ce sentier d'envergure est sans aucun doute un atout pour l'économie et l'offre touristique des deux régions. Il est essentiel de soutenir les initiatives des intervenants sur le terrain qui travaillent pour offrir des infrastructures de qualité, toujours dans le respect de la faune et des habitats fauniques, et qui par le fait même contribuent à assurer la pérennité d'un réseau sécuritaire pour les adeptes de VTT.?»

Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

Faits saillants

Le Programme d'aide financière aux véhicules hors route - Infrastructures et protection de la faune vise à renforcer la sécurité dans la pratique des véhicules hors route (VHR), la pérennité des sentiers de VHR, et le respect de la faune et des habitats fauniques lors de cette pratique. Il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2019.

Le volet I : Infrastructures vise à soutenir la réalisation d'études, de plans et devis, de travaux sur les sentiers de VHR ou les lieux de passage hors sentier, la tenue d'événements et de formations axées sur la sécurité en VHR, ainsi que l'acquisition de matériel dans le but notamment de renforcer la sécurité dans la pratique du VTT et de la motoneige, et d'assurer la pérennité des réseaux de sentiers.

Liens connexes

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 12:06 et diffusé par :