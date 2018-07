Suspension de la négociation par l'OCRCVM - PED.H

OSMO et Montréal inc. sont fiers d'annoncer que leur candidature conjointe a été retenue dans le cadre de l'appel de projets du gouvernement du Québec pour la création de pôles régionaux d'innovation, et ce pour la région de Montréal. Cette annonce a...

Fin juin cette année, la Chambre générale de commerce de Chine a divulgué les 100 meilleurs détaillants du pays en 2017. Dashang Group figurait dans le trio de tête, juste derrière Tmall et JD. Groupe de grands magasins le plus important du Nord-Est...

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 459 000 $ pour soutenir le Festival international de films Fantasia, qui se tient à Montréal du 12 juillet au 2 août 2018. La ministre de la Culture et des Communications et ministre...