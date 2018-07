Aéroplan et Carotte Points Santé annoncent le renouvellement de leur partenariat







MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé aujourd'hui le renouvellement d'une entente pluriannuelle avec Carotte Points Santé, une application mobile de bien-être gratuite qui récompense les Canadiens avec des milles Aéroplan tout en les incitant à faire des choix de vie plus sains.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Carotte Points Santé pour offrir à nos membres encore plus d'occasions d'obtenir des milles tout en les encourageant à adopter de saines habitudes de vie », mentionne Jennifer Jones, vice-présidente, Détaillants, Voyage et Développement stratégique d'Aéroplan. « Nous sommes fiers de faire partie des partenaires fondateurs de Carotte Points Santé, et nous sommes impatients d'en offrir encore plus aux membres grâce à cette collaboration qui se poursuit. Depuis que nous avons intégré le programme en 2016, plus de 100 000 de nos membres utilisent régulièrement l'application. Ceci leur permet de les rapprocher à la fois de leurs objectifs de santé et de leurs objectifs de voyage. »

Grâce à ce renouvellement, les membres Aéroplan de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador et bientôt de tout le Canada pourront continuer d'accumuler des milles :

en téléchargeant l'application Carotte Points Santé et en s'inscrivant;

en invitant un ami qui s'inscrit ensuite à l'application;

en répondant à un quiz ou à un sondage;

en atteignant leurs objectifs de pas ou en réussissant des défis.

« Nous sommes chanceux de pouvoir renouveler notre entente avec Aéroplan, notre partenaire exclusif offrant des primes de voyage, affirme Andreas Souvaliotis, fondateur et directeur général de Carotte Points Santé. « Les Canadiens qui choisissent Aéroplan pour accumuler des récompenses sur la plateforme Carotte comptent parmi les utilisateurs les plus motivés! »

Du 13 au 31 juillet 2018, à l'occasion du renouvellement de ce partenariat, les 10 000 premiers nouveaux membres accumuleront 2X les milles en téléchargeant l'application Carotte Points Santé, en s'y inscrivant et en choisissant Aéroplan comme option privilégiée pour l'accumulation de récompenses. De plus, les 20 000 premiers membres à atteindre leurs objectifs de pas cinq jours d'affilée recevront 2X les milles. Pour en savoir plus, consultez les modalités.

L'application Carotte Points Santé est actuellement disponible gratuitement pour les résidents de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador sur l'App Store (iPhone et Apple Watch) et sur Google Play (Android). Pour en savoir plus, visitez www.carrotrewards.ca/home-fr/.

À propos d'Aéroplan

Aéroplan, le programme de primes de voyage par excellence au Canada, est la propriété d'Aimia Inc., une entreprise spécialisée en analytique de la fidélité et en marketing axé sur les données.

Les millions de membres Aéroplan accumulent des milles Aéroplan par l'intermédiaire d'un réseau en expansion de plus de 75 partenaires d'envergure mondiale représentant au-delà de 150 marques dans les secteurs de la finance, de la vente au détail et du voyage.

En 2017, quelque 2,7 millions de primes ont été remises aux membres, dont 2 millions de vols avec Air Canada et les transporteurs Star Alliance, qui desservent plus de 1 300 destinations dans le monde. Outre les vols, les membres ont accès à plus de 1 000 primes spécialisées, marchandises, hôtels, entreprises de location de véhicules et expériences extraordinaires.

Pour en savoir plus sur Aéroplan, visitez aeroplan.com ou aimia.com/fr.

À propos de Carotte Points Santé

Carotte Points Santé est une plateforme de participation publique fondée sur l'intelligence artificielle, qui met à profit l'économie comportementale et la théorie du nudge, pour encourager les Canadiens à adopter de meilleures habitudes de vie au quotidien. Carotte mise sur le pouvoir des programmes de fidélisation des consommateurs les plus populaires du Canada pour maximiser l'attrait de sa plateforme et la participation des utilisateurs. Chaque fois qu'ils interagissent avec l'appli, les utilisateurs de Carotte obtiennent les points de leur choix parmi les suivants : AéroplanMD, Drop, More RewardsMD , Petro-PointsMD, RBC Récompenses et SCÈNEMD. La plateforme de Carotte a été créée en collaboration avec des organismes publics, les trois principales ONG canadiennes de la santé publique et le secteur privé. Forte de plus d'un million de téléchargements à l'échelle du Canada, Carotte est la plateforme de participation la plus populaire au pays et celle à laquelle les Canadiens accordent le plus de confiance. En 2017, Carotte a obtenu le titre d'appli canadienne de l'année et a été désignée comme l'un des dix meilleurs programmes de fidélisation du Canada par le rapport de Bond Brand Loyalty.

