Element AI lance AIFest dans le cadre Startupfest

Ce premier événement de trois jours de présentations cible les fondateurs d'entreprises en intelligence artificielle, et couvrira des sujets techniques et avant-gardistes sur des sujets allant du développement de systèmes d'intelligence artificielle au financement, en passant par des thèmes plus généraux comme l'IA au service de la société.

MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Element AI, une entreprise canadienne du domaine de l'intelligence artificielle qui transforme la recherche de pointe en logiciel pour les entreprises, organise AIFest à l'occasion de Startupfest de cet été à Montréal. AIFest aura lieu du 12 au 14 juillet. L'événement vise à rassembler les membres de la communauté internationale du secteur technologique - des jeunes pousses, des passionnés d'intelligence artificielle, des acteurs de l'écosystème comme les investisseurs en capital-risque et les accélérateurs - pour discuter de la création et du développement des jeunes entreprises et faire connaître au grand public le potentiel de l'intelligence artificielle. La programmation de l'événement est la suivante:

Jour 1 : Ateliers et présentations ciblés sur la création d'entreprises en IA et réflexions sur des concepts clés comme la confiance, les biais, l'éthique et la pensée design.

Jour 2 : Journée ciblée sur le développement d'une entreprise d'IA en démarrage : financement, aspects juridiques et défis liés à la mise en oeuvre.

Jour 3 : Journée destinée au grand public, qui portera sur des sujets comme l'IA au service de la société, l'IA dans la santé, les robots conversationnels, les biais liés au genre et l'impact sur le marché du travail.

En complément au contenu de AIFest, Element AI s'associera avec des partenaires stratégiques, dont l'institut IVADO, le cabinet d'avocats Fasken et la firme de capital de risque Real Ventures, pour prodiguer des conseils au moyen d'ateliers conçus avec soin. Chacun des partenaires sera responsable d'un atelier de 30 à 45 minutes qui traitera des grands principes d'un thème particulier pour répondre aux questions d'un public composé de fondateurs d'entreprise en démarrage. Plus précisément, Fasken abordera les droits de propriété intellectuelle, IVADO donnera des conseils sur la création d'un écosystème et Real Ventures offrira un guide de financement.

« Element AI croit fermement en l'importance d'appuyer l'écosystème des entreprises en démarrage, l'écosystème canadien et la communauté de l'intelligence artificielle dans son ensemble », a déclaré Jean-François Gagné, PDG d'Element AI. «Ce festival a été conçu pour transmettre des connaissances concrètes et pratiques, car notre public sera composé de créateurs et de personnes qui visent à avoir un impact sur la société. Les conférenciers ont été soigneusement choisis, et sont des membres actifs de la communauté des jeunes pouces. Ils donneront leur point de vue unique sur les défis de travailler dans de telles entreprises. J'ai hâte de rencontrer les innovateurs et de collaborer avec la crème de notre communauté. »

« Startupfest est la manifestation de l'écosystème entrepreneurial de Montréal », explique Phil Telio, fondateur de Startupfest. «En l'espace de quelques jours, au mois de juillet, nous montrons au monde entier comment les leaders de la communauté des entreprises en démarrage - projets embryonnaires, investisseurs, partenaires - peuvent innover et contribuer à améliorer le monde. L'édition de cette année est très spéciale, car nous travaillons avec Element AI pour créer le tout nouveau AIFest, afin de présenter des technologies d'avant-garde. Je suis impatient de voir les plus grands esprits de la planète mettre leurs pensées et leurs efforts en commun au profit d'une même cause passionnante. »

L'horaire prévu des 12 et 13 juillet sera de 13 h 30 à 17 h, et celui du 14 juillet, de 10 h à 17 h. Les billets réguliers de l'AIFest donnent accès au site du festival du 11 au 14 juillet, tant pour la programmation de AIFest que pour celle du Startupfest. Le grand public pourra prendre part à AIFest le samedi seulement. Pour obtenir de plus amples renseignements et acheter des billets, cliquez ici : http://www.startupfestival.com/fr/aifest-fr/.

Element AI

Element AI fait avancer la recherche de pointe en intelligence artificielle et en développe des produits modulaires pour rendre les entreprises plus sécuritaires, plus efficaces et plus agiles. Basée à Montréal et Toronto, et disposant de bureaux à Londres, Singapour et Séoul, Element AI est financée par des investisseurs de premier plan tels que BDC Capital, Fidelity Investments Canada, Hanwha Investment, Intel Capital, Microsoft Ventures, la Banque Nationale du Canada, NVIDIA GPU Ventures, Real Ventures et Tencent. http://www.elementai.com

Startupfest

Startupfest est le principal événement consacré aux entreprises en démarrage au Canada, et l'un des plus courus au monde. Se déroulant à Montréal, ville emblématique reconnue pour ses festivals et son pôle technologique, le festival se consacre, dans un format unique et informel, à toutes les étapes de la création d'une nouvelle entreprise, depuis l'étincelle initiale à la signature d'une acquisition ou au son de cloche d'un premier appel public à l'épargne. Après cinq journées bien remplies, les participants repartiront avec du contenu de classe mondiale, de nouvelles connaissances, des idées griffonnées sur l'endos d'une serviette et l'ambition de célébrer de grandes réussites. startupfestival.com/fr

