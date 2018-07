POSH pénètre le marché taiwanais des énergies renouvelables en mer grâce à une coentreprise avec Kerry TJ Logistics







La coentreprise a pour objectif de développer une plateforme de solutions de premier ordre intégrant des solutions marines et d'approvisionnement pour l'ensemble du cycle de vie des projets d'énergies renouvelables en mer

Le partenariat s'appuie sur les compétences de base des deux leaders de l'industrie, l'expertise spécialisée de POSH dans les opérations maritimes en mer et le savoir-faire en logistique et le réseau local de Kerry TJ

La coentreprise fournira des solutions personnalisées grâce à l'innovation. Un protocole d'entente avec Rolls-Royce a été signé en vue d'élaborer conjointement des conceptions de navires adaptés aux parcs éoliens en mer Gain de

Gain de Gain de popularité avec les clients, y compris un protocole d'entente signé avec Macquarie Capital et Swancor

TAIPEI, Taiwan, 12 juillet 2018 /PRNewswire/ -- PACC Offshore Services Holdings Ltd. (« POSH »), fournisseur de services maritimes océaniques et Kerry TJ Logistics (« Kerry TJ »), société de logistique basée à Taiwan, ont annoncé aujourd'hui l'établissement commun de la coentreprise POSH Kerry Renewables (« POSH Kerry ») à Taiwan, dont l'objectif est de fournir une plateforme de solutions intégrées pour les développeurs de parcs éoliens océaniques, les entrepreneurs EPCI (ingénierie, fourniture, installation et mise en service) et les fabricants d'éoliennes.

C'est la première fois que deux acteurs majeurs dans leurs domaines respectifs intègrent des solutions marines et d'approvisionnement sur une plateforme unique capable de supporter l'ensemble du cycle de vie des projets d'énergies renouvelables en mer. POSH Kerry, qui tirera parti des capacités et des atouts des deux entreprises, fournira un portefeuille complet comprenant tout aussi bien le transport de bout en bout des éoliennes et des composants que des solutions marines diversifiées lors de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance des parcs éoliens en mer à Taiwan.

POSH, qui est doté d'une expérience éprouvée dans l'exécution de projets en mer complexes d'énergie nécessitant des normes d'exploitation et de sécurité rigoureuses, apporte une expertise maritime océanique spécialisée ainsi qu'une flotte moderne de navires facilement transférables pour le soutien d'opérations éoliennes en mer. Kerry TJ, qui est coté à la Bourse de Taiwan, est le plus important fournisseur de logistique de Taiwan avec un vaste réseau de chaînes d'approvisionnement locales et une connaissance approfondie du marché qui aidera les clients de POSH Kerry à naviguer dans le paysage opérationnel local en pleine évolution.

M. Lee Keng Lin, président-directeur général délégué de POSH, a déclaré : « Nous sommes ravis d'entrer dans le secteur des énergies renouvelables en mer avec le plus important fournisseur de logistique de Taiwan, Kerry TJ Logistics. Notre plateforme unique offrira aux clients du secteur des énergies renouvelables en mer de Taiwan une gamme complète de solutions de chaîne d'approvisionnement et de solutions marines océaniques pouvant être arrangées pour répondre à leurs besoins spécifiques. »

M. Richard Shen, président de Kerry TJ Logistics, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer au principal opérateur maritime en mer, POSH, à mesure qu'il établit sa présence à Taiwan. Je suis convaincu que notre expertise étendue en matière de réseaux locaux et de logistique aidera les clients de POSH Kerry à naviguer dans le paysage opérationnel en constante évolution de Taiwan. »

POSH Kerry sera rejoint par d'autres partenaires stratégiques désireux de personnaliser les solutions pour le marché des énergies renouvelables en mer de Taiwan. Un protocole d'entente (« PE ») a été signé avec Rolls-Royce afin d'explorer des conceptions adaptées aux navires avec « passerelle à passage piétonnier » et d'opérations de services (« SOV ») propres aux opérations éoliennes en mer.

Le partenariat a également augmenté la popularité auprès des clients, un protocole d'entente a notamment été signé avec Macquarie Capital et Swancor en vue d'explorer conjointement les possibilités de collaboration dans le marché éolien en mer de Taiwan, mais il a aussi apporté le soutien d'Enterprise Singapore, l'agence qui soutient le développement des entreprises.

M. Ho Chi Bao, directeur de l'ingénierie de précision pour les services maritimes et océaniques d'Enterprise Singapore, a déclaré : « Des entreprises singapouriennes telles que POSH s'appuie sur leur expertise dans l'exploitation de navires océaniques et de la logistique de projet pour contribuer aux développements de l'énergie éolienne à mesure que les énergies renouvelables deviennent une part croissante du mélange énergétique en Asie. »

« Enterprise Singapore a travaillé en étroite collaboration avec POSH pour son entrée à Taiwan en fournissant des informations sur le paysage du marché et en facilitant les connexions avec des partenaires commerciaux clés. Nous continuerons à faciliter de tels partenariats afin de permettre aux acteurs de Singapour d'offrir leurs solutions et de se développer dans l'espace des énergies renouvelables. »

****

Pour obtenir plus d'informations ou pour parler à un porte-parole, veuillez contacter :

Pour PACC Offshore Services Holdings Ltd. :

Mme Kelly Shia, POSH, affaires d'entreprise et développement commercial, +65 6839 7860, kelly.shia@paccoffshore.com.sg

M. Ong Chor Hao, consultant WATATAWA, responsable, +65 9627 2674, chorhaoo@we-watatawa.com

Pour Kerry TJ Logistics :

Mme Vanessa Lin, secrétaire-cadre, bureau du président, +886 2 3322 6888 (extension : 6113), van.lin@kerrytj.com

À propos de PACC Offshore Services Holdings Ltd. (« POSH ») :

POSH, qui est basé à Singapour et coté à la Bourse de Singapour, est un fournisseur de services maritimes océaniques de premier plan avec plus de 60 ans d'expérience dans l'exploitation de services pétroliers océaniques et marins. POSH, qui est doté d'une flotte jeune et diversifiée de plus de 100 navires océaniques, est reconnu comme un prestataire de services de premier ordre offrant des services à de multiples segments de la chaîne de valeur énergétique océanique ainsi qu'une expertise facilement transférable au le secteur éolien en mer.

À propos de Kerry TJ Logistics (« Kerry TJ ») :

Kerry TJ, dont le siège social est situé à Taiwan et qui compte plus de 60 ans d'expérience en exploitation, est un opérateur logistique de premier plan offrant une vaste gamme de services incluant des solutions de chargement de camions, logistique intégrée, transport de fret international et de chaîne d'approvisionnement pour les livraisons de biens marchands et non marchands. L'empreinte opérationnelle de Kerry TJ s'étend sur plus de 50 pays à travers le monde et la société fournit des solutions logistiques intégrées, fiables et rentables pour de nombreuses grandes marques mondiales. Kerry TJ est coté à la Bourse de Taiwan et compte plus de 5000 employés à Taiwan.

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 11:33 et diffusé par :