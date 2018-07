L'Office du tourisme de Wendake invite les touristes en escale au Port de Québec à découvrir la richesse de la culture huronne-wendat







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 225 000 $ à l'organisme de Wendake

WENDAKE, QC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique tant à l'échelle nationale que régionale. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des projets récréotouristiques et de mise en valeur des sites et des attraits touristiques contribue à générer d'importantes retombées économiques dans les régions et les collectivités.

Le député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que l'Office du tourisme de Wendake se voit accorder une aide financière de 225 000 $, sous forme de contribution non remboursable, pour mettre en valeur son offre touristique auprès des croisiéristes faisant escales au Port de Québec.

Jean Vincent, Vice-Grand Chef de la Nation et président de l'Industrie touristique de Wendake, et Colombe Bourque, directrice de l'Industrie touristique de Wendake, étaient présents pour saluer l'annonce de ce financement. Ils ont saisi l'occasion pour réitérer l'importance pour la Nation huronne-wendat et les autres nations autochtones de l'aide gouvernementale dans la réalisation de projets porteurs comme celui-ci.

Depuis 2006, Tourisme Wendake a mobilisé la Nation huronne-wendat autour d'un concept culturel offrant une expérience exceptionnelle, distincte et de calibre international. Le projet annoncé aujourd'hui permettra à l'organisme d'étendre la commercialisation de son offre auprès des touristes internationaux, plus spécifiquement auprès des croisiéristes en escale au Port de Québec.

Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettent notamment à l'Industrie touristique de Wendake :

de créer et d'installer des éléments évoquant les traditions de la Nation huronne-wendat dans le Port afin de rayonner auprès des croisiéristes

d'effectuer des activités de relations publiques auprès des croisiéristes, des membres d'équipage et d'agences spécialisées dans la vente de croisières.

Citations

« Je suis heureux que le gouvernement appuie l'initiative de l'Office du tourisme de Wendake, car ce projet contribue à la fois à diversifier l'offre touristique de la région et à faire rayonner la richesse de la diversité culturelle du Québec et du Canada. L'industrie touristique est un moteur économique important dans la région de Québec. Le gouvernement veut s'assurer que la Nation huronne-wendat profite pleinement de ces retombées touristiques. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Nous sommes déterminés à travailler de près avec tous les ordres de gouvernement, y compris les provinces et les territoires, les municipalités et ceux représentants les peuples autochtones. C'est avec fierté que le gouvernement du Canada s'est associé à ce projet d'envergure, qui contribuera à assurer la prospérité économique et culturelle de la Nation huronne-wendat et des autres nations autochtones du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Depuis 2006, la Nation huronne-wendat s'est mobilisée pour réaliser un projet structurant : développer son offre touristique. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu compter sur l'appui financier du gouvernement du Canada pour plusieurs des projets que nous avons élaborés et mis en oeuvre au cours des quinze dernières années, et qui ont contribué à faire de l'activité touristique un des piliers importants de l'économie de Wendake.

Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat

« Visiter le village de Wendake, c'est vivre une expérience authentique et s'imprégner de multiples aspects de nos traditions : notre musique, notre gastronomie, nos rituels et notre mode de vie. C'est vivre une expérience hors de l'ordinaire. Nous remercions le gouvernement du Canada d'être partenaire dans ce projet porteur. Nous invitons maintenant les touristes internationaux et aussi tous les Québécois et tous les Canadiens à venir à notre rencontre à Wendake. »

Jean Vincent, Vice-Grand Chef de la Nation huronne-wendat et président de l'Industrie touristique de Wendake

Faits en bref

En activité depuis août 2006, l'Office du tourisme de Wendake est un organisme à but non lucratif créé par le Conseil de la Nation huronne-wendat. Sa mission consiste à promouvoir le tourisme et la culture autochtone.

est un organisme à but non lucratif créé par le huronne-wendat. Sa mission consiste à promouvoir le tourisme et la culture autochtone. DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. L'année 2018 marque le 50 e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Pour en savoir plus sur Tourisme Wendake, visitez le www.tourismewendake.ca

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Tourisme Wendake sur Twitter, LinkedIn, Instagram

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 11:39 et diffusé par :