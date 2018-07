CBC/Radio-Canada passe à l'action pour attirer les meilleurs talents et former une main-d'oeuvre diversifiée







OTTAWA, le 12 juill. 2018 /CNW/ - CBC/Radio-Canada croit que la meilleure façon de servir les Canadiens est d'être à leur image. Pour attirer les meilleurs talents créatifs du pays, nous avons ajouté à notre section en ligne consacrée à l'emploi, Travailler avec nous, de l'information détaillée sur les initiatives des employés et sur notre adhésion à des réseaux d'affaires (comme Indigenous Link, Catalyst, SenseAbility) pour promouvoir l'inclusion, ainsi que sur les plus récentes données démontrant nos progrès en matière de diversité et d'inclusion.

« Nous avons approfondi notre réflexion : après nous être principalement concentrés sur les chiffres et la conformité, nous avons adopté une philosophie qui s'appuie sur des critères plus larges », souligne Monique Marcotte, vice-présidente de Personnes et Culture à CBC/Radio-Canada. « Nous engageons la conversation avec de plus en plus de groupes : CBC/Radio-Canada est la première entreprise médiatique au pays à intégrer la diversité sexuelle et de genre à ses données de suivi sur la main-d'oeuvre recueillies sur une base volontaire. Nous créons des initiatives pour favoriser une culture de travail plus inclusive, et nous nous efforçons de diversifier notre programmation afin qu'elle soit pertinente aux yeux d'un plus grand nombre de Canadiens. »

« Nous avons fait des progrès, mais nous devons en faire encore plus pour que notre main-d'oeuvre soit réellement inclusive. La question de la diversité et de l'inclusion n'est pas seulement une affaire de recrutement : nous devons offrir un milieu de travail où tous les employés ont leur place et où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Nos initiatives en matière de diversité et d'inclusion

Voici quelques exemples d'initiatives internes visant à favoriser la diversité et l'inclusion à CBC/Radio-Canada :

Programme Developing Emerging Leaders Ce programme de dix mois combine la théorie en classe, l'apprentissage expérientiel, des contacts avec des cadres supérieurs, du mentorat, des affectations et du jumelage pour doter les employés issus de la diversité des connaissances, des outils et des stratégies qui leur permettront de gravir les échelons professionnels. Formation sur les préjugés inconscients Tous nos cadres supérieurs suivent des formations sur les préjugés inconscients et le leadership inclusif - un apprentissage qui favorise une culture d'inclusion, une de nos valeurs d'entreprise. Une formation de même nature sera également offerte aux employés dans toute l'organisation. Groupes d'affinité Ces groupes, formés d'employés partageant des expériences et des intérêts communs, sont destinés à permettre un soutien mutuel et à favoriser un plus grand sentiment d'appartenance. Par exemple, il existe un groupe d'affinité pour les femmes qui travaillent dans le domaine de la technologie et un autre, pour les employés ayant des déficiences physiques ou mentales et leurs alliés. Stages offerts à des Autochtones Ces stages rémunérés d'un an sont destinés à des reporters autochtones qui se joignent à nos salles de nouvelles régionales et nationales. En 2018, ce programme a été élargi en vue d'accueillir des stagiaires autochtones dans la production télévisuelle. L'objectif est d'établir des relations professionnelles à long terme entre nos stagiaires et CBC/Radio-Canada.

Nos progrès jusqu'ici

Voici quelques réalisations notables de CBC/Radio-Canada pour la période 2014-2018 :

L'indicateur sur la diversité des nouvelles embauches externes a augmenté pour atteindre 27,8 % (quatrième trimestre de 2017-2018), dépassant ainsi la cible de 23,2 % énoncée dans notre Stratégie 2020 .

. Nous demeurons un chef de file de la parité hommes-femmes dans l'industrie canadienne des médias avec un effectif composé à 48,9 % de femmes pour l'ensemble de CBC/Radio-Canada (un taux 6,1 % supérieur que dans la population active en général).

Nous avons atteint l'objectif national de notre Stratégie 2020 en matière de représentation des Autochtones (2,1 %).

en matière de représentation des Autochtones (2,1 %). À la fin du quatrième trimestre de 2017-2018, le taux d'embauche pour les Autochtones s'établissait à 3,1 % pour l'exercice commencé en avril 2017, un taux supérieur au niveau de disponibilité dans l'industrie (2,1 %).

Les membres de minorités visibles et les personnes handicapées ont vu leur représentation augmenter de plus de 40 % dans notre main-d'oeuvre.

De plus en plus d'employés s'identifient comme membres de la communauté LGBTQ+.

Pour obtenir les données de Radio-Canada, cliquez ici; pour celles de CBC, cliquez ici.

Nouveau plan triennal sur la diversité et l'inclusion

Nous sommes conscients qu'il y a encore du travail à faire, et nous voulons passer à la vitesse supérieure. Dans cette optique, nous publierons cet automne notre Plan sur la diversité et l'inclusion 2018-2021, qui donnera un aperçu de notre nouveau cadre stratégique, de nos objectifs mis à jour et de nos plans d'action.

