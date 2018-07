Les travaux de construction de la Maison des Collines sont lancés







LA PÊCHE, QC, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice, procureure générale du Québec, ministre responsable de la région de l'Outaouais et députée de Gatineau, madame Stéphanie Vallée, a participé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, à la pelletée de terre lançant officiellement les travaux de construction de la Maison des Collines. Au terme des travaux, cette nouvelle maison de soins palliatifs dans la région de l'Outaouais comptera six chambres destinées aux personnes en fin de vie. La ministre Vallée a également profité de l'occasion pour annoncer qu'un financement récurrent de 75 000 $ par lit, soit de 450 000 $ au total, sera accordé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

L'édifice sera construit sur un terrain adjacent à l'Hôpital Mémorial de Wakefield. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a cédé en emphytéose le terrain gratuitement pour une durée de 25 ans. La Maison des Collines accueillera principalement des résidents de La Pêche, de Chelsea, de Val-des-Monts et de Cantley.

Citations :

« La générosité exceptionnelle des gens de la région qui s'unissent pour financer la réalisation de cette future Maison des Collines est remarquable. J'en suis à la fois très touchée et fière. La qualité des soins de fin de vie est une cause que notre communauté a vraiment à coeur, et il s'agit également d'une priorité pour notre gouvernement. Il est important pour nous que tous les Québécois aient la possibilité de vivre leurs derniers instants de la manière qui correspond le mieux à leur volonté. »

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, procureure générale du Québec, ministre responsable de la région de l'Outaouais et députée de Gatineau

« Les maisons de soins palliatifs offrent aux personnes en fin de vie un environnement de calme et de quiétude, dans lequel elles peuvent obtenir des soins de qualité, en toute dignité et avec compassion. Nous sommes très fiers de contribuer au financement de ces nouveaux lits en soins palliatifs pour mieux répondre aux besoins de la population de l'Outaouais. Je tiens à souligner le travail des différentes équipes pour leurs efforts afin de faire progresser cette initiative porteuse pour toute la communauté. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Le conseil d'administration de la Maison des Collines désire souligner l'étroite collaboration entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS) et La Maison des Collines, organisme à but non lucratif. C'est de cette collaboration que découle la cession gratuite du terrain derrière l'hôpital à l'organisme pour une période de 25 ans. Outre la collaboration du CISSS, le projet a été rendu possible grâce à l'appui de citoyens engagés, de bénévoles, de commanditaires locaux, de partenaires municipaux et de nombreux élus. Nous tenons à les remercier chaleureusement. »

Les membres du conseil d'administration de la Maison des Collines

Faits saillants :

Les coûts totaux du projet de la nouvelle maison de soins palliatifs, incluant la construction et l'équipement, s'élèvent à 2,3 millions de dollars, ce qui inclut les coûts de construction de l'édifice de même que l'acquisition de l'équipement nécessaire. Cette somme sera entièrement financée par l'organisme sans but lucratif La Maison des Collines, notamment grâce aux dons amassés dans la communauté et à la contribution de municipalités du secteur.

Selon l'échéancier prévu, les travaux lancés aujourd'hui devraient se poursuivre jusqu'en décembre 2018.

Annexe



Plan artistique du futur bâtiment

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 12 juillet 2018 à 11:15 et diffusé par :