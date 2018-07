Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat - Sélection du pôle régional d'innovation à Montréal







MONTRÉAL, le 12 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'appel de projets pour la création de pôles régionaux d'innovation au Québec, l'initiative de la Fondation Montréal inc., en collaboration avec la Fondation OSMO, a été sélectionnée dans la région de Montréal. Le comité de sélection a procédé à l'évaluation de chacune des demandes reçues en s'assurant que les critères d'admissibilité étaient respectés et qu'il y avait concertation dans le milieu. Ce comité indépendant était composé de représentants du gouvernement, de l'écosystème entrepreneurial et des domaines de l'innovation industrielle, du développement économique régional et des finances.

Rappelons que les pôles régionaux d'innovation constituent des lieux de convergence favorisant l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Ils ont pour objectif de stimuler la collaboration et la concertation entre les différents acteurs socio-économiques afin d'orienter les entrepreneurs actuels ou en devenir vers des services d'accompagnement spécialisés, ou encore de les aider à saisir des occasions d'affaires. En tout, le Gouvernement du Québec investira plus de 32 millions de dollars pour soutenir la création et la mise en oeuvre de 18 pôles régionaux d'innovation au Québec et d'un réseau national.

«?Nous devons encourager et permettre l'innovation aux quatre coins du Québec en laissant émerger un nouveau modèle de développement régional qui n'est pas dicté par le gouvernement. Nous voulons mettre toutes nos régions encore davantage en mode innovation, chacune selon ses réalités, ses créneaux, ses leaders et ses choix. Depuis 2014, le Québec va mieux et nos régions ont un nouvel élan. Aujourd'hui, nous profitons de celui-ci pour bâtir un nouveau Québec qui voit et fait les choses autrement. Je salue la vision du nouveau pôle régional d'innovation de Montréal, qui positionne les entrepreneurs montréalais au centre de l'équation, de façon à favoriser l'accès aux services qui leur sont destinés.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

«?L'implantation du pôle régional d'innovation à Montréal viendra accélérer le démarrage et la croissance des startups montréalaises, en mettant notamment à leur disposition un réseau d'organisations et de gens d'affaires capables de les aider concrètement. Voilà une manière stratégique d'accroître leurs chances de succès et de contribuer au développement économique régional!?»

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

«?Ce nouveau pôle régional d'innovation propulsera les jeunes entrepreneurs montréalais grâce à la mise en commun des savoir-faire, des expertises et des connaissances de gens d'affaires chevronnés. La concertation et la mobilisation du milieu entrepreneurial de Montréal constituent l'une des clés de la vigueur de l'économie montréalaise.?»

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Un comité de gestion formé de la Fondation Montréal inc. et de la Fondation OSMO sera mis en place pour prendre les décisions stratégiques et superviser les activités du Pôle régional d'innovation de Montréal.

Le mandat de constitution du réseau national de pôles régionaux d'innovation a été confié au DigiHub de Shawinigan .

. Doté d'une enveloppe de plus de 345 millions de dollars, le Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022 -- Oser entreprendre vise l'atteinte, d'ici 2022, de deux cibles ambitieuses et mobilisatrices par l'entremise de ses 34 mesures :

vise l'atteinte, d'ici 2022, de deux cibles ambitieuses et mobilisatrices par l'entremise de ses 34 mesures : créer 125?000 nouvelles entreprises, soit 2?000 de plus en moyenne par année;



compter 3?500 entreprises à forte croissance, soit une cinquantaine de plus en moyenne par année.

